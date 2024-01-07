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Haberler Galeri Vücutta ödemden eser bırakmıyor! Şişkinliği ortadan kaldırmak için haftada 3 kez bu şekilde tüketin...
Giriş Tarihi: 07.01.2024 13:02 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 13:07

Vücutta ödemden eser bırakmıyor! Şişkinliği ortadan kaldırmak için haftada 3 kez bu şekilde tüketin...

Ödem, pek çok insanın karşılaştığı sorunlardan biri olmasının yanı sıra ardındaki mekanizma çözülmeden uzun süre mücadele edilen bir probleme dönüşebilir. Vücuttaki suyun yeterli düzeyde atılamaması sonucunda ortaya çıkan bu problem, hem beden hem de ruh sağlığında rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Bunun çözümü ise doğal yöntemlerde saklı…

Vücutta ödemden eser bırakmıyor! Şişkinliği ortadan kaldırmak için haftada 3 kez bu şekilde tüketin...

Vücutta yer alan kılcal damarların sıvı sızdırmasının sonucunda ödem meydana gelir. Sıvının sızmasının sonucunda damarların çevresinde bulunan dokularda birikme oluşur. Böylece vücutta şişme görülür.

Vücutta ödemden eser bırakmıyor! Şişkinliği ortadan kaldırmak için haftada 3 kez bu şekilde tüketin...

Uzun zaman boyunca aynı pozisyonda oturmak, aşırı miktarda tuzlu yiyecekler tüketmek ve bazı ilaçların kullanımı, ödemin meydana gelmesine yol açabilir.

Ödemin belirtileri arasında vücutta meydana gelen şişme ciltte gerilme ve karın bölgesinde büyümenin meydana gelmesi yer alır.

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Vücutta ödemden eser bırakmıyor! Şişkinliği ortadan kaldırmak için haftada 3 kez bu şekilde tüketin...

YULAF

Ödemi atabilmenin etkili yollarından birisi tüketilen besinlerdir. Hem ödem atıp hem de meydana gelmesini engelleyen besinlerin arasında yulaf yerini alır.

Vücutta ödemden eser bırakmıyor! Şişkinliği ortadan kaldırmak için haftada 3 kez bu şekilde tüketin...

Yulafın içeriğinde iyi miktarda lif bulunur. İçeriğinde yer alan beta glukan bağırsaklardaki hareketlerin artmasını sağlar.

Vücutta ödemden eser bırakmıyor! Şişkinliği ortadan kaldırmak için haftada 3 kez bu şekilde tüketin...

Bu sayede dolaşımı hızlandırarak ödemin atılmasını sağlar ve ödemin meydana gelmesinin önüne geçer.

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