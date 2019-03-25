Vücutta toksin birikmesinin belirtileri neler? Vücuttaki toksinleri atan besinler hangileri...

- Şişkinlik, hazımsızlık, gaz, kabızlık ve şiddetli mide bağırsak ağrıları da toksin olduğunu gösterir. Doğa işleyen bir vücut sisteminde dışkılama ya da idrar yolu ile toksin vücuttan atılır. Ancak burada yaşanan her hangi bir deformasyon toksin birikimine neden olur.