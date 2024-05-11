Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Kronik inflamasyonun en doğal ilacı...
Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 11:55

Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Kronik inflamasyonun en doğal ilacı...

Obezite, diyabet, kanser, hipertansiyon, otoimmün sistem hastalıkları ve yaşlanmanın akut değil kronik inflamasyona bağlı olduğu artık bilinen bir gerçek. Ve bunun için antiinflamatuvar ilaçların da avuç avuç kullanıldığını görüyoruz. İnflamasyonu gidereceğiz derken ilaçların her türlüsünün; ister kimyasal ister bitkisel olsun, vücudumuza zararlarını da unutuyoruz. Sadece doğal beslenme ile kronik inflamasyonu iyileştirmenin yolları var. Bu hafta uzman olarak sizlere bu sırlardan bahsedeceğim

Selahattin DÖNMEZ
Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Kronik inflamasyonun en doğal ilacı...

Vücudumuzu hasardan korumak için immün sistemin kullandığı tepkilerden biri olup bedenimizde var olan yıkıcı ajanların ortadan kaldırılmasını sağlayan bir dizi metabolik aktivite zinciridir diye tanımlayabiliriz. Akut inflamasyon vücudumuzun kontrol altına alabildiği bir durumdur ve sağlık için kalıcı hasar bırakmaz. Ancak eğer zararlı uyaranlar vücudumuzda kalmaya devam eder, inflamatuvar yanıt çözümlenmezse kronik inflamasyon dediğimiz durum ortaya çıkar. Bu da yukarıda sizlerle paylaştığım hastalıkların zamanla oluşmasına neden olur.

Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Kronik inflamasyonun en doğal ilacı...

ELİMİNASYON YERİNE AKDENİZ DİYETİ UYGULAYIN
Vücudumuzun ihtiyaçlarını sağlayıp yaşam boyu kronik hastalıklardan koruyan en değerli beslenme şeklinin Akdeniz Diyeti olduğunu biliyoruz. Ancak son yıllarda eliminasyon yaparak sağlık vadeden birçok sağlık profesyoneli olduğunu da görüyoruz. Eliminasyon diyetleri ile inflamasyonu azalttığını, otoimmün sistem hastalıklarından korunduğunu iddia ederek neredeyse birçok hastalıkta eliminasyon yapılması gerekliliği çok konuşuluyor. Bence eliminasyon besin yetersizliği sağlayarak hastalık tedavi etmez tam tersine sizi hasta bile edebilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Kronik inflamasyonun en doğal ilacı...

Ama Akdeniz Diyeti öyle değil. Akdeniz Diyeti ile hem sağlıklı yaşamanın hem de zayıflamanın sağlık üzerine olumlu etkilerini saymakla bitiremeyiz. Çünkü taze sebzeler, taze meyveler ve kuru yemişler, baklagiller, baharatlar ve taze otlar, yoğurt, balık, zeytinyağı, yağsız beyaz etlerden zengin Akdeniz Diyeti diyet lifleri, sağlıklı protein, omega 3 dahil sağlıklı yağ asitleri, oleik asit, vitamin, mineral, polifenoller deposu olması aslında eliminasyon yapmadan vücudun bağışıklık sisteminin dengelenerek vücudun en sağlıklı şekilde sistem çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca Akdeniz Diyeti doğal besinlerden zengindir ve işlenmiş besinlerde bulunmaz. Akdeniz Diyeti ile zayıflayan kilolu kişilerin kan şekeri düzelir, aşırı insülin üretimi azalır ve böylece glikoz insülin dengesi sağlanır.

Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Kronik inflamasyonun en doğal ilacı...

Akdeniz Diyeti otofajiyi arttırarak yaşlanmayı yavaşlatır. Bu sebeple eliminasyon yapmak yerine hem sağlıklı yaşarken hem de zayıflarken Akdeniz Diyetinden şaşmamak gerekiyor. Çünkü taze sebze, taze meyve, baklagil veya kuruyemişler, rafine olmayan tahıllar hem kronik inflamasyonu düşürmek hem de otofajiyi arttırmak açısından esansiyeldir ve bu fizyolojik olumlu etkiler, Akdeniz Diyetinde doğal olarak mevcuttur. Eliminasyon yapmadan Akdeniz Diyeti ile sağlığa kavuşmak ve sağlığı korumak mümkündür.

Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Kronik inflamasyonun en doğal ilacı...

DOĞAL BESLENME İLE KRONİK İNFLAMASYONU AZALTMAK İÇİN 5 ANA BESLENME KURALI
1- Düzenli yenilen rafine ve yüksek glisemik indekse sahip besinler, hiperglisemi sonucu kanda araşidonik asit üretimini fazlalaştırır ve inflamasyon belirteçlerini de kanda yükseltir. Beyaz undan yapılan tüm besinler, sofra şekeri, beyaz pirinç ve beyaz makarnayı beslenmenizden çıkarın. Siyez unlu ekşi maya ekmeği ve tam tahılları beslenmenize ekleyin.
2- Çoklu doymamış yağ asitlerinin doymuş yağ asitlerine oranı daha baskın olduğunda kronik inflamasyon gerilemektedir. Bu sebeple yumurta, balık, tavuk ve hindi etlerini hafta içinde daha sık tüketin. Zeytinyağını mutfağınızdan eksik etmeyin.

SON DAKİKA