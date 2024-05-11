Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Kronik inflamasyonun en doğal ilacı...

Ama Akdeniz Diyeti öyle değil. Akdeniz Diyeti ile hem sağlıklı yaşamanın hem de zayıflamanın sağlık üzerine olumlu etkilerini saymakla bitiremeyiz. Çünkü taze sebzeler, taze meyveler ve kuru yemişler, baklagiller, baharatlar ve taze otlar, yoğurt, balık, zeytinyağı, yağsız beyaz etlerden zengin Akdeniz Diyeti diyet lifleri, sağlıklı protein, omega 3 dahil sağlıklı yağ asitleri, oleik asit, vitamin, mineral, polifenoller deposu olması aslında eliminasyon yapmadan vücudun bağışıklık sisteminin dengelenerek vücudun en sağlıklı şekilde sistem çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca Akdeniz Diyeti doğal besinlerden zengindir ve işlenmiş besinlerde bulunmaz. Akdeniz Diyeti ile zayıflayan kilolu kişilerin kan şekeri düzelir, aşırı insülin üretimi azalır ve böylece glikoz insülin dengesi sağlanır.

