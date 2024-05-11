Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
11:55
Vücuttaki iltihabı kurutuyor! Kronik inflamasyonun en doğal ilacı...
Obezite, diyabet, kanser, hipertansiyon, otoimmün sistem hastalıkları ve yaşlanmanın akut değil kronik inflamasyona bağlı olduğu artık bilinen bir gerçek. Ve bunun için antiinflamatuvar ilaçların da avuç avuç kullanıldığını görüyoruz. İnflamasyonu gidereceğiz derken ilaçların her türlüsünün; ister kimyasal ister bitkisel olsun, vücudumuza zararlarını da unutuyoruz. Sadece doğal beslenme ile kronik inflamasyonu iyileştirmenin yolları var. Bu hafta uzman olarak sizlere bu sırlardan bahsedeceğim