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Haberler Galeri Vücuttaki mikrobu sıfırlıyor! Özellikle kış aylarının kurtarıcısı: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin...
Giriş Tarihi: 22.10.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 09:05

Vücuttaki mikrobu sıfırlıyor! Özellikle kış aylarının kurtarıcısı: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin...

Soğuk havaların ve kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklar da gittikçe artmaya başladı. Bu zamanlarda tüketilen bazı şifalı besinler sayesinde hastalıklara karşı önlem alabilmek mümkün. Yoğurt; lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla öne çıkıyor, kendisi gibi sağlığa çok yararlı bu besinle bir araya geldiğinde ise oluşturduğu kür sayesinde faydası adeta ikiye katlanıyor. Bu kürün faydaları enfeksiyonlara karşı korumaktan hastalıklarla mücadele etmeye kadar saymakla bitmiyor. İşte şifa deposu olan kürün detayları…

Vücuttaki mikrobu sıfırlıyor! Özellikle kış aylarının kurtarıcısı: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin...

Bağışıklık sistemi; vücudun hastalıklarla savaşarak sağlıklı kalmasını sağlar. Balın içeriğinde yoğun miktarda C vitamini ve folat yer alır. Bu özellikleri sayesinde yoğurtla bir araya gelerek bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar ve vücuda enerji verir, sinirli ruh halinin sakinleşmesine yardımcı olur.

Vücuttaki mikrobu sıfırlıyor! Özellikle kış aylarının kurtarıcısı: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin...

Hem yoğurt hem de bal, sindirime yardım eden ve bağırsakların sağlıklı olmasını sağlayan maya ve canlı bakterilerin oluşturduğu iyi bakteri olan probiyotikleri içerirler.

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Vücuttaki mikrobu sıfırlıyor! Özellikle kış aylarının kurtarıcısı: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin...

Bu kür için bir kase yoğurdun içerisine bir kaşık bal ekleyerek karıştırın. Yoğurdun içeriğinde yer alan fosfor, potasyum, çinko, A, B ve E vitaminleri yer alır ve kalp damar hastalıklarına karşı korur.

Vücuttaki mikrobu sıfırlıyor! Özellikle kış aylarının kurtarıcısı: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin...

Yoğurt ve baldan oluşan bu kür ise faydalarının hızlı bir şekilde vücuda karışmasını destekler. Bu sebeple haftada bir gün yoğurt ve ballı karışımı tüketmek faydalı olabilir.

Vücuttaki mikrobu sıfırlıyor! Özellikle kış aylarının kurtarıcısı: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Yoğurt, iyi bir protein ve kalsiyum kaynağıdır. İçerdiği probiyotikler sayesinde bağışıklık fonksiyonun ve sindirimin iyileştirilmesine destek olur, zararlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı korur.

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