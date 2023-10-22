Giriş Tarihi: 22.10.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 09:05

Vücuttaki mikrobu sıfırlıyor! Özellikle kış aylarının kurtarıcısı: Yoğurdun içine bir kaşık ekleyin...

Soğuk havaların ve kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklar da gittikçe artmaya başladı. Bu zamanlarda tüketilen bazı şifalı besinler sayesinde hastalıklara karşı önlem alabilmek mümkün. Yoğurt; lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla öne çıkıyor, kendisi gibi sağlığa çok yararlı bu besinle bir araya geldiğinde ise oluşturduğu kür sayesinde faydası adeta ikiye katlanıyor. Bu kürün faydaları enfeksiyonlara karşı korumaktan hastalıklarla mücadele etmeye kadar saymakla bitmiyor. İşte şifa deposu olan kürün detayları…