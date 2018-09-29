Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!

Mevsimsel hastalıklar yavaş yavaş kapıları çalıyor.Sizlere bu hastalıklara karşı vücuda direnç kazandıran bir besinden bahsedeceğiz: Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz. E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. Seks hormonlarının oluşmasına yardımcıdır. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır. Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır. Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir. Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.