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Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!

Giriş Tarihi: 29.09.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 11:51
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Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!
Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!

Mevsimsel hastalıklar yavaş yavaş kapıları çalıyor.Sizlere bu hastalıklara karşı vücuda direnç kazandıran bir besinden bahsedeceğiz:

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Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!
Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!

Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

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Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!
Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!

Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür.
Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır.

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Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!
Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!

Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.
Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

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Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!
Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!

Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

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Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!
Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!

E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. Seks hormonlarının oluşmasına yardımcıdır.
İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır.

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Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!
Vücuttaki zehri yok edebilen tek besin o çıktı!

Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır. Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir.
Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.

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