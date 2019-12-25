Yıllardır yanlış biliyormuşuz! Meğer bel fıtığının çözümü bu kadar basitmiş!

Bel fıtığı günlük yaşantımızda hayat kalitemizi etkileyen bir rahatsızlık. Bel fıtığı, genelde 30- 60 yaş arasındaki erişkin grupta sık görülmesine rağmen, hemen her yaşta ortaya çıkabilir. Türkiye'de görülme oranı yüksek olan bel fıtığının çözümleri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, bel fıtığında akut dönemden sonraki iyileşme sürecinde yapılacak egzersizlerin, istirahatten daha faydalı olduğunun bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını bildirdi. Peki bel fıtığının çözümü nedir? Bel fıtığından kurtulmak mümkün mü? İşte bel fıtığının çözümü...