12 Dev Adam milli maç programı 2025: 2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye’nin rakipleri belli oldu!

2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde kendi grubunda ilk 3 sırayı almayı başaran takımlar 2. tura yükselecek. Geçtiğimiz gün Doha'da gerçekleşen kuraların ardından A Milli Takım yerini aldı. Zorlu rakiplerle mücadele edecek 12 Dev Adam maç programı ile takip ediliyor. İşte, Türkiye'nin rakipleri: