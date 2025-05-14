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Haberler Galeri 12 Dev Adam milli maç programı 2025: 2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:11

12 Dev Adam milli maç programı 2025: 2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu!

12 Dev Adam milli maç takvimi ve rakipleri belli oldu. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen kurada 8. torba yer aldı ve Türkiye kuraya 4. torbadan katıldı. 4'erli 8 grubun oluştuğu elemlerde A Milli Erkek Basketbol Takımı C grubunda mücadele edecek. Organizasyonun tarihleri belli oldu. Peki; 2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye'nin rakipleri kimler?

12 Dev Adam milli maç programı 2025: 2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye’nin rakipleri belli oldu!

2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde kendi grubunda ilk 3 sırayı almayı başaran takımlar 2. tura yükselecek. Geçtiğimiz gün Doha'da gerçekleşen kuraların ardından A Milli Takım yerini aldı. Zorlu rakiplerle mücadele edecek 12 Dev Adam maç programı ile takip ediliyor. İşte, Türkiye'nin rakipleri:

12 Dev Adam milli maç programı 2025: 2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye’nin rakipleri belli oldu!

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşti. Kuraya katılan 32 ülke 4'erli 8 gruba ayrılarak rakiplerini belirledi. Gruplarda ilk 3 sırada yer alan takımlar 2. tura yükselecek. İşte gruplar:

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12 Dev Adam milli maç programı 2025: 2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye’nin rakipleri belli oldu!

A Grubu: D Ön Eleme Grubu İkincisi, Gürcistan, A Ön Eleme Grubu Birincisi, İspanya
B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, B Ön Eleme Grubu Birincisi
C Grubu: Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, A Ön Eleme Grubu İkincisi (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna)
D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya
E Grubu: D Ön Eleme Grubu Birincisi, Almanya, İsrail, GKRY
F Grubu: Letonya, Polonya, C Ön Eleme Grubu İkincisi, C Ön Eleme Grubu Birincisi
G Grubu: B Ön Eleme Grubu İkincisi, Fransa, Belçika, Finlandiya
H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

12 Dev Adam milli maç programı 2025: 2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye’nin rakipleri belli oldu!

12 DEV ADAM MAÇ TAKVİMİ 2025

A Erkek Basketbol Milli Takımımız ilk tur maçlarını 24 Kasım 2025 – 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.

FIBA 2027 Dünya Kupası ise 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

12 Dev Adam milli maç programı 2025: 2027 FIBA Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye’nin rakipleri belli oldu!