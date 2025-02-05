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Haberler Galeri Son dakika haberi: Batshuayi'de 17 saniye detayı! İşte transferinin perde arkası…
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:02 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:02

Son dakika haberi: Batshuayi'de 17 saniye detayı! İşte transferinin perde arkası…

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Avrupa'da da iddialı konumda bulunan sarı-kırmızılılar, belirlediği hedeflere ulaşmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'da takıma katılacak oyunculardan çok takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu. Michy Batshuayi ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Batshuayi’de 17 saniye detayı! İşte transferinin perde arkası…

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü.

Son dakika haberi: Batshuayi’de 17 saniye detayı! İşte transferinin perde arkası…

Türkiye Kupası'nı da hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılı takım, Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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Son dakika haberi: Batshuayi’de 17 saniye detayı! İşte transferinin perde arkası…

Cimbom bir yandan ise transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Son dakika haberi: Batshuayi’de 17 saniye detayı! İşte transferinin perde arkası…

3 TRANSFER TAMAMLANDI

Kadrosuna Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'yı katan Galatasaray, Mario Lemina transferinde de sona yaklaşmıştı.

Son dakika haberi: Batshuayi’de 17 saniye detayı! İşte transferinin perde arkası…

Sarı-kırmızılılar Hakim Ziyech, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi ile de yollarını ayırmıştı.

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