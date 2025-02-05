Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
14:02
Son dakika haberi: Batshuayi'de 17 saniye detayı! İşte transferinin perde arkası…
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Avrupa'da da iddialı konumda bulunan sarı-kırmızılılar, belirlediği hedeflere ulaşmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom'da takıma katılacak oyunculardan çok takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu. Michy Batshuayi ile yollarını ayıran sarı kırmızılılarda ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...