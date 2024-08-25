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Haberler Galeri 2005 ve sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu! Dev listede 2 Türk yıldız oyuncu...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:50

2005 ve sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu! Dev listede 2 Türk yıldız oyuncu...

2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular belli oldu... Dünya futbolunda genç yeteneklerin sahneye çıkma yaşı giderek küçülüyor. Birçok Avrupa kulübü, altyapısında yetişen genç yetenekleri dünya futboluna kazandırıyor. Son dönemlerde İspanyolların altın çocuğu Lamine Yamal ve Real Madrid'in genç transferi Endrick gibi yıldızlar dikkat çekerken, 2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcuların listesi belli oldu. Listede Türkiye'den ise 2 yıldız oyuncu var...

2005 ve sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu! Dev listede 2 Türk yıldız oyuncu...

Dünya futbolunda genç yıldızlar çoğalmaya devam ediyor. Birçok kulüp, genç yetenekleri takımlarına monte ederek geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Son dönemlerde birçok genç yıldız futbol dünyasında sahne alıyor. 2005 ve sonrası dünya futbolunda sahne alan en yetenekli oyuncular belli oldu. Açıklanan listeden 2 Türk yıldız oyuncumuz da yer alıyor. İşte o yıldızlar ve takımları...

2005 ve sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu! Dev listede 2 Türk yıldız oyuncu...

ECHEVERRI - RIVER PLATE (2006 DOĞUMLU)

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2005 ve sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu! Dev listede 2 Türk yıldız oyuncu...

MATHYS TEL - B. MUNIH (2006 DOĞUMLU)

2005 ve sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu! Dev listede 2 Türk yıldız oyuncu...

CUBARSI - BARCELONA (2007 DOĞUMLU)

2005 ve sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu! Dev listede 2 Türk yıldız oyuncu...

LAMINE YAMAL - BARCELONA (2007 DOĞUMLU)

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