Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
16:50
2005 ve sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu! Dev listede 2 Türk yıldız oyuncu...
2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcular belli oldu... Dünya futbolunda genç yeteneklerin sahneye çıkma yaşı giderek küçülüyor. Birçok Avrupa kulübü, altyapısında yetişen genç yetenekleri dünya futboluna kazandırıyor. Son dönemlerde İspanyolların altın çocuğu Lamine Yamal ve Real Madrid'in genç transferi Endrick gibi yıldızlar dikkat çekerken, 2005 ve sonrası doğan en yetenekli futbolcuların listesi belli oldu. Listede Türkiye'den ise 2 yıldız oyuncu var...