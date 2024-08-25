2005 ve sonrası doğan en yetenekli oyuncular belli oldu! Dev listede 2 Türk yıldız oyuncu...

Dünya futbolunda genç yıldızlar çoğalmaya devam ediyor. Birçok kulüp, genç yetenekleri takımlarına monte ederek geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Son dönemlerde birçok genç yıldız futbol dünyasında sahne alıyor. 2005 ve sonrası dünya futbolunda sahne alan en yetenekli oyuncular belli oldu. Açıklanan listeden 2 Türk yıldız oyuncumuz da yer alıyor. İşte o yıldızlar ve takımları...