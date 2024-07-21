Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2023-24 sezonunda dünyada en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Top 15 Lig'inde Süper Lig'den 3 yıldız var...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 18:54

2023-24 sezonunda dünyada en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Top 15 Lig'inde Süper Lig'den 3 yıldız var...

Geride bıraktığımız 2023-24 sezonunda Avrupa'nın en iyi 15 liginde en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. Transfermarkt'ın verilerine göre 2023-24 sezonunda sadece ligde gol ve asist katkısı yapan oyuncuların olduğu listede Süper Lig'den 3 oyuncu kendisine yer buldu. İşte yıldız isimlerin olduğu o liste...

SPOR SERVİSİ
2023-24 sezonunda dünyada en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Top 15 Lig’inde Süper Lig’den 3 yıldız var...

Geride bıraktığımız 2023-24 sezonunda Avrupa'nın en iyi 15 liginde en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. Transfermarkt'ın verilerine göre 2023-24 sezonunda sadece ligde gol ve asist katkısı yapan oyuncuların olduğu listede Süper Lig'den 3 oyuncu kendisine yer buldu. İşte yıldız isimlerin olduğu o listede ilk 32 oyuncu...

2023-24 sezonunda dünyada en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Top 15 Lig’inde Süper Lig’den 3 yıldız var...

RONALDO (AL NASSR)

Maç: 31

Gol + Asist: 35 + 11: 46

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023-24 sezonunda dünyada en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Top 15 Lig’inde Süper Lig’den 3 yıldız var...

HARRY KANE (B. MUNIH)

Maç: 35

Gol + Asist: 36 + 8: 44

2023-24 sezonunda dünyada en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Top 15 Lig’inde Süper Lig’den 3 yıldız var...

LUUK DE JONG (PSV)

Maç: 34

Gol + Asist: 29 + 15: 44

2023-24 sezonunda dünyada en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Top 15 Lig’inde Süper Lig’den 3 yıldız var...

VICTOR GYOKERES (S. LİZBON)

Maç: 33

Gol + Asist: 29 + 9: 38

SON DAKİKA