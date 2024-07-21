2023-24 sezonunda dünyada en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! Top 15 Lig’inde Süper Lig’den 3 yıldız var...

Geride bıraktığımız 2023-24 sezonunda Avrupa'nın en iyi 15 liginde en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. Transfermarkt'ın verilerine göre 2023-24 sezonunda sadece ligde gol ve asist katkısı yapan oyuncuların olduğu listede Süper Lig'den 3 oyuncu kendisine yer buldu. İşte yıldız isimlerin olduğu o listede ilk 32 oyuncu...