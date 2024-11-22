Giriş Tarihi: 22.11.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
22:59
2025'te Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu! Yıldızlar serbest kalacak...
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan, yarın kaldığı yerden devam edecek. Ligde forma giyen birçok yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Özellikle de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynayan ve piyasa değeri en yüksek oyuncular, sözleşme yenilemedikleri takdirde 2025 yazında serbest kalacak. İşte o yıldız oyuncular...