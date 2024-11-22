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Haberler Galeri 2025'te Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu! Yıldızlar serbest kalacak...
Giriş Tarihi: 22.11.2024 22:58 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 22:59

2025'te Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu! Yıldızlar serbest kalacak...

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara sona erdi. Trendyol Süper Lig'de heyecan, yarın kaldığı yerden devam edecek. Ligde forma giyen birçok yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Özellikle de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynayan ve piyasa değeri en yüksek oyuncular, sözleşme yenilemedikleri takdirde 2025 yazında serbest kalacak. İşte o yıldız oyuncular...

2025’te Süper Lig’de sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu! Yıldızlar serbest kalacak...

Trendyol Süper Lig'de 2025 yazında birçok yıldız oyuncunun kulüpleriyle olan sözleşmesi sona erecek. İşte önümüzdeki sezonda sözleşmesi bitecek ve piyasa değeri en yüksek olan oyuncular...

2025’te Süper Lig’de sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu! Yıldızlar serbest kalacak...

Fredrik Midtsjø - Eyüpspor

Piyasa değeri: 2 milyon euro

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2025’te Süper Lig’de sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu! Yıldızlar serbest kalacak...

Dorukhan Toköz - Eyüpspor

Piyasa değeri: 1.5 milyon euro

2025’te Süper Lig’de sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu! Yıldızlar serbest kalacak...

Ahmet Kutucu - Eyüpspor

Piyasa değeri: 2.4 milyon euro

2025’te Süper Lig’de sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu! Yıldızlar serbest kalacak...

Berke Özer - Eyüpspor

Piyasa değeri: 2 milyon euro

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