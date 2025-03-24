İlk mücadeleyi de 3-1 kazanan ve rakibini toplam 6-1'lik skorla mağlup eden Türkiye Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Peki A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu? İşte detaylar...