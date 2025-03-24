Giriş Tarihi: 24.03.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
15:07
A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Peki A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu? İşte detaylar...