Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 24.03.2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:07

A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Peki A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu? İşte detaylar...

A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu?

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, rakibini 3-0 mağlup etti.

A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu?

İlk mücadeleyi de 3-1 kazanan ve rakibini toplam 6-1'lik skorla mağlup eden Türkiye Uluslar A Ligi'ne yükseldi. Peki A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu? İşte detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu?

KÖTÜ SERİ SONA ERDİ

A Milli Futbol Takımı, 2006 yılından sonra Macaristan'ı deplasmanda mağlup etti.

A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu?

Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu.

A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler? Yer aldığı torba belli oldu mu?

MONTELLA YÖNETİMİNDE 11'İNCİ GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 11'inci galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik adam yönetimindeki 21'inci maçına Macaristan karşısında çıktı.