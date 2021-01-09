A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Sabah Spor'a konuştu! Orada devleti hissettik...

Ve telefonda böyle bir sesi duyunca da, iyileşiyorsunuz... Bize bu kadar sahip çıkılmasından dolayı da çok duygulandım. Cumhurbaşkanımızın 47 yıllık dostluğun dışında genel olarak, bir Türk vatandaşı, bir Türk antrenörü olarak böyle bir ilgiyi göstermesi de çok anlamlı.