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A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Sabah Spor'a konuştu! "Orada devleti hissettik..."

A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü , Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile 50 yıla yaklaşan dostluğunu anılarını SABAH'a anlattı. Cumhurbaşkanımızın spor entellektüeli olduğunun altını çizen Özbey, Kanarya adalarında yaşanan olayla ilgili de açıklamalarda bulundu.

VOLKAN ÜSTÜYILDIZ
Giriş Tarihi: 09.01.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 09:41
A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Sabah Spor'a konuştu! Orada devleti hissettik...

Türk voleyboluna neredeyse 50 senedir hizmet veren A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü , sarı-kırmızılı kulübün Avrupa kupası maçı için gittiği İspanya'da rahatsızlanınca, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Şimdi A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan Özbey, SABAH Spor'un sorularını yanıtladı.

A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Sabah Spor'a konuştu! Orada devleti hissettik...

Hocam rahatsızlığınız spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Sn. Cumhurbaşkanımızın ilgisi de dikkat çekti. Neler hissetiniz o anlarda?

Ben İETT'de voleybol oynarken Sn. Cumhurbaşkanımız da orada futbol takımında forma giyiyordu. Bizden 1-2 yaş büyüktü, abi diyorduk o zaman... Futbol takımı, voleybol takımı, güreş takımı sporcuları olarak hep beraberdik. Oradan tabi tanışıklığımız var. Arkasından ben yıllar sonra İstanbul BŞB'de antrenör olarak göreve başladım. Sn. Cumhurbaşkanımız da oraya 1994 yılında belediye başkanı olarak geldi. Orada devam ettik uzun süre. Esasında gençliğimizde yapamadığımız, görmediğimiz ve de yeni gençliğe sunacağımız şeylerin planlarını, projelerini o zamanlar anlatıyordu bize Tayyip Bey...

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A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Sabah Spor'a konuştu! Orada devleti hissettik...

"KAZMA KÜREK ÇALIŞTIK"

Çok enteresan... Bizi, sporcuları 1978 yılında Küçükçekmece'deki İETT kampına sürmüşlerdi... Evet, kampa sürdüler sporcuları... Orada elimizde kazma kürek çalışıyorduk hep beraber. Reis Bey dedi ki, "Türk sporcusuna bunlar yapılır mı? İnşallah biz de yarın öbür gün bir şeyler olacağız. İnsanların sporculara bunları yapmasını engelleyeceğiz.

A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Sabah Spor'a konuştu! Orada devleti hissettik...

Yıllar geçti, gerçekten layıkıyla Türk sporcusunun nelere ihtiyacı varsa yerine getirmeye çalışan bir devlet adamı olarak bizde iz bıraktı. Sn. Cumhurbaşkanımızın sağlığımızla ilgilenmesi de inanılmaz bir şeydi.

A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Sabah Spor'a konuştu! Orada devleti hissettik...

Ve telefonda böyle bir sesi duyunca da, iyileşiyorsunuz... Bize bu kadar sahip çıkılmasından dolayı da çok duygulandım. Cumhurbaşkanımızın 47 yıllık dostluğun dışında genel olarak, bir Türk vatandaşı, bir Türk antrenörü olarak böyle bir ilgiyi göstermesi de çok anlamlı.

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