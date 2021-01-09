A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Sabah Spor'a konuştu! Orada devleti hissettik...

Hocam rahatsızlığınız spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Sn. Cumhurbaşkanımızın ilgisi de dikkat çekti. Neler hissetiniz o anlarda?
Ben İETT'de voleybol oynarken Sn. Cumhurbaşkanımız da orada futbol takımında forma giyiyordu. Bizden 1-2 yaş büyüktü, abi diyorduk o zaman... Futbol takımı, voleybol takımı, güreş takımı sporcuları olarak hep beraberdik. Oradan tabi tanışıklığımız var. Arkasından ben yıllar sonra İstanbul BŞB'de antrenör olarak göreve başladım. Sn. Cumhurbaşkanımız da oraya 1994 yılında belediye başkanı olarak geldi. Orada devam ettik uzun süre. Esasında gençliğimizde yapamadığımız, görmediğimiz ve de yeni gençliğe sunacağımız şeylerin planlarını, projelerini o zamanlar anlatıyordu bize Tayyip Bey...