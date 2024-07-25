A SPOR CANLI İZLE RUZOMBEROK TRABZONSPOR MAÇI || Ruzomberok Trabzonspor maçı canlı yayın ile A Spor izle ekranında

A SPOR CANLI İZLE RUZOMBEROK TRABZONSPOR MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, 2. ön eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile eşleşti. Bordo mavililer, bugün Slovak ekibi ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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