Giriş Tarihi: 01.04.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
08:53
Acun Ilıcalı'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! "Fred ve Muslera'yı alsam..." Fatih Terim, Pana'ya nasıl transfer oldu?
Championship ekibi Hull City'nin Başkanı Acul Ilıcalı, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon iyi bir performans ortaya koyan ve play-off için mücadele eden Acun Ilıcalı ve takımı gelecek için umut vaat etti. Hull City'nin projeleri, Türk futbolu, Fatih Terim'in Panathinaikos'a geliş süreci, Ozan Tufan'ın kariyeri gibi birçok konu hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.