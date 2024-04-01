Acun Ilıcalı'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! "Fred ve Muslera'yı alsam..." Fatih Terim, Pana'ya nasıl transfer oldu?

El attığınız her işte başarılı oldunuz. İngiltere'de başarı ne zaman?

Şu an için başarılı buluyorum takımı. Aldığımızda 21. sıradaydı, şimdi 7... Tabii hayalimizdeki başarılara ulaşmadık ama bu iş merdiven çıkmak gibi bir olay. Kendi kariyerimde de öyle oldu zaten. İngiltere maceramızda da adım adım merdivenleri çıkmak istiyorum. Bir süre veremem çünkü bunun hızlısı da yavaşı da beni mutlu etmez. Sakin sakin çıkalım istiyorum.