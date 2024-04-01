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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! "Fred ve Muslera'yı alsam..." Fatih Terim, Pana'ya nasıl transfer oldu?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 08:53

Acun Ilıcalı'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! "Fred ve Muslera'yı alsam..." Fatih Terim, Pana'ya nasıl transfer oldu?

Championship ekibi Hull City'nin Başkanı Acul Ilıcalı, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon iyi bir performans ortaya koyan ve play-off için mücadele eden Acun Ilıcalı ve takımı gelecek için umut vaat etti. Hull City'nin projeleri, Türk futbolu, Fatih Terim'in Panathinaikos'a geliş süreci, Ozan Tufan'ın kariyeri gibi birçok konu hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TUNCAY KURTULUŞ
Acun Ilıcalı’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Fred ve Muslera’yı alsam... Fatih Terim, Pana’ya nasıl transfer oldu?

İngiltere ekibi Hull City'nin sahibi Acul Ilıcalı, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon iyi bir performans ortaya koyan ve play-off için mücadele eden Acun Ilıcalı ve takımı gelecek için umut vaat etti. Hull City'nin projeleri, Türk futbolu, Fatih Terim'in Panathinaikos'a geliş süreci, Ozan Tufan'ın kariyeri gibi birçok konu hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Fred ve Muslera’yı alsam... Fatih Terim, Pana’ya nasıl transfer oldu?

El attığınız her işte başarılı oldunuz. İngiltere'de başarı ne zaman?

Şu an için başarılı buluyorum takımı. Aldığımızda 21. sıradaydı, şimdi 7... Tabii hayalimizdeki başarılara ulaşmadık ama bu iş merdiven çıkmak gibi bir olay. Kendi kariyerimde de öyle oldu zaten. İngiltere maceramızda da adım adım merdivenleri çıkmak istiyorum. Bir süre veremem çünkü bunun hızlısı da yavaşı da beni mutlu etmez. Sakin sakin çıkalım istiyorum.

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Acun Ilıcalı’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Fred ve Muslera’yı alsam... Fatih Terim, Pana’ya nasıl transfer oldu?

Kâr amacı gütmediyseniz Ada'da takım almak çılgınlık değil mi? Hangi duyguyla Hull City'yi aldınız?

Çok güzel bir soru. Ben futbol delisiyim. Hayatta en mutlu olduğun 10 olayı say desen ilk 3'te futbol çıkabilir. Bir futbol sevdalısı olarak futbolu dibine kadar yaşayacağım, aynı zamanda kendimi de bir yarışın içine sokabileceğim bir operasyon düşünürsek, benim hayalimdeki operasyon ancak bu olabilir. Hayat felsefem sevdiğim işleri yapıp, oralarda başarılı olup, bir şekilde yeni başarılara yönelme isteği.

Acun Ilıcalı’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Fred ve Muslera’yı alsam... Fatih Terim, Pana’ya nasıl transfer oldu?

Premier Lig, her yıl kurulan bir rüya mı?

"HULL CİTY İLE TÜRKİYE'DE BU YIL ŞAMPİYONLUK YAŞAYAMAZDIK"

Kesinlikle öyle… Biraz futboldaki kondisyon gibi düşün. Bazısının nefesi yeter, bazısının yetmez. Çünkü ciddi bir risk. Bir yandan da para yatırman lazım. Yanlış 3 transferle 3 seneyi kaybedip 50 milyon Euro zarar yapabilirsin. Yıllar önce FM (Futbol Manager) çok oynardık. Baktığın zaman bunun gerçeğini yaşıyorum şu an ama gerçeği zormuş.

Acun Ilıcalı’dan SABAH Spor’a özel itiraflar! Fred ve Muslera’yı alsam... Fatih Terim, Pana’ya nasıl transfer oldu?

Hull City'yi bu kadro, bu oyun ile Süper Lig'e koysaydık şampiyon olabilir miydi?

Üç sene önce gelse şampiyonluğa oynardı. İki sene önce olurdu, bu sene olamazdı. Ama 3. olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray kadroda Türkiye'de arayı açmış durumda.

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