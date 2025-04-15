Ahmet Çakar’dan Beşiktaş Divan Kurulu’ndaki olaylar için flaş sözler: ’’Nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum’’

Beşiktaş Divan Kurulu'nda yaşananlar tarihin sayfalarına geçti. Nasıl yorumlarsınız? Beşiktaş hem futbolda hem de camia olarak nereye koşuyor?

''BENDE BIRAKTIĞI İZLENİM...''

LEVENT TÜZEMEN: Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ü Erol Kaynar'ın geçmişte her perşembe günü düzenlediği yemeklerde tanıdım. Güçlü ekonomiye sahip olmasına rağmen Sayın Yamantürk'ün bende bıraktığı en önemli izlenim, Beşiktaş sevgisi ve efendiliğiydi.