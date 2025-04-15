Giriş Tarihi: 15.04.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
09:18
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş Divan Kurulu'ndaki olaylar için flaş sözler: ''Nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum''
Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılının 1. Divan Kurulu Toplantısı'nda gündemi sarsacak bir olay yaşanmıştı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat'a yumrukla saldırmıştı. Yaşanan olayların ardından siyah-beyazlılar soruşturma başlattıklarını duyurdu. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan'ın moderatörlüğünde, usta yazarlar Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Gürcan Bilgiç, yaşanan olay hakkında flaş sözler söyledi. İşte detaylar...