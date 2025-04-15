Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan Beşiktaş Divan Kurulu'ndaki olaylar için flaş sözler: ''Nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum''
Giriş Tarihi: 15.04.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:18

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş Divan Kurulu'ndaki olaylar için flaş sözler: ''Nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum''

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılının 1. Divan Kurulu Toplantısı'nda gündemi sarsacak bir olay yaşanmıştı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat'a yumrukla saldırmıştı. Yaşanan olayların ardından siyah-beyazlılar soruşturma başlattıklarını duyurdu. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan'ın moderatörlüğünde, usta yazarlar Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Gürcan Bilgiç, yaşanan olay hakkında flaş sözler söyledi. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Ahmet Çakar’dan Beşiktaş Divan Kurulu’ndaki olaylar için flaş sözler: ’’Nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum’’

Beşiktaş Kulübü'nün gerçekleştirdiği, 2025 yılının ilk Divan Kurulu Toplantısı'nda tansiyonu yüksek anlar yaşamıştı.

Ahmet Çakar’dan Beşiktaş Divan Kurulu’ndaki olaylar için flaş sözler: ’’Nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum’’

Siyah-beyazlılarda eski başkan Hasan Arat'a Divan Kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, yumrukla saldırmıştı. Yaşananların ardından toplantı tatil edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Çakar’dan Beşiktaş Divan Kurulu’ndaki olaylar için flaş sözler: ’’Nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum’’

SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Gürcan Bilgiç yanıtladı. İşte yaşanan olay adına flaş yorumlar...

Ahmet Çakar’dan Beşiktaş Divan Kurulu’ndaki olaylar için flaş sözler: ’’Nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum’’

Beşiktaş Divan Kurulu'nda yaşananlar tarihin sayfalarına geçti. Nasıl yorumlarsınız? Beşiktaş hem futbolda hem de camia olarak nereye koşuyor?

''BENDE BIRAKTIĞI İZLENİM...''

LEVENT TÜZEMEN: Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ü Erol Kaynar'ın geçmişte her perşembe günü düzenlediği yemeklerde tanıdım. Güçlü ekonomiye sahip olmasına rağmen Sayın Yamantürk'ün bende bıraktığı en önemli izlenim, Beşiktaş sevgisi ve efendiliğiydi.

Ahmet Çakar’dan Beşiktaş Divan Kurulu’ndaki olaylar için flaş sözler: ’’Nasıl insan içine çıkacak merak ediyorum’’

''Divan toplantısında yaşanan ağır kavga Beşiktaş tarihinde kara leke olarak yer alacaktır. Tevfik Bey'in davranışı beni çok şaşırttı. Hasan Arat'a attığı yumruk, bence Beşiktaş'a atılmış bir yumruktur. ''