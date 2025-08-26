Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz mesajı! ''Ya satılmalı ya zam yapılmalı''
Giriş Tarihi: 26.08.2025 07:07

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz mesajı! ''Ya satılmalı ya zam yapılmalı''

Galatasaray'da transfer gündeminin yanı sıra Barış Alper Yılmaz'ın geleceği de merak konusu. Son olarak Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan teklif alan milli yıldızın transfer sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıldı. SABAH Spor'un usta yazarları, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. İşte o sözler...

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Usta kalemler, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın flaş transfer sürecini değerlendirdi.

Usta yazarlar, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın flaş transfer sürecini değerlendirdi.

MURAT ÖZBOSTAN: Haftanın olayı, Barış Alper meselesi. Milli futbolcunun Galatasaray'la yaşadığı durum için ne yorumda bulunursunuz?

''AKIL TUTULMASI OLARAK GÖRÜYORUM''

LEVENT TÜZEMEN: İyi menajer futbolcusunu vezir eder, kötüsü de Barış Alper'de olduğu gibi rezil eder. Geçen yıl öyle bir gelişim gösterdi ki sadece G.Saray'ın şampiyonluğuna katkı sağlamadı, birçok Avrupalı kulübün de radarına girdi.

''Yeni sezona da fırtına gibi başlayıp G.Saray'ın 2 maçta 6 puan kazanmasını sağladı. Barış'ın bir anda Arabistan'a transfer olma uğruna köprüleri yıkmasını akıl tutulması olarak görüyorum. Bu tutulmada menajerinin büyük payı var. O menajer ve ekibi, ceplerini doldurmak adına Barış'ı hedef adam haline getirdiler.''

''G.Saray'a rest çekmek büyük bir hataydı ve yönetim geri adım atmadı. Okan hoca genç oyuncusuna sahip çıktı, onu kazanmak adına büyük uğraşlar verdi. Dilerim Barış, züccaciye dükkanına giren fil gibi davranan menajerinden kurtulur, akıllı bir yeni menajerle çalışmaya başlar.''

''TAVRI HOŞ KARŞILANMADI''

GÜRCAN BİLGİÇ: Bu duruma gelmesinin nedeni geçen sezon gelen teklifleri, "Sana yeni sezonda kolaylık sağlayacağız" sözüne güvenen Barış'a sunulan yüksek kontrat. İki milyon kazanan bir oyuncu 10 milyonu görüyorsa, ya rakamı artırıp ikna edersiniz ya da gitmesine çıkarınız dahilinde izin verirsiniz.

''Sacha Boey'de de böyle olmadı mı? Barış Alper'in tavrı, maçlar devam ederken olunca hoş karşılanmadı. Osimhen de Galatasaray'a gelmek için Napoli'de antrenmanlara çıkmadı.''

''Futbolcuların formalarını kalpten sevdiğine inananlar bu tavra tepki gösteriyor. Barış profesyonel olarak emeğini yüksek fiyattan satmak istiyor. Bir oyuncu gitmek istiyorsa, ona engel olamazsın.''

''CAHİL BİR MENAJER ORTALIĞI KARIŞTIRDI''

BÜLENT TİMURLENK: Gelin Barış'ın menajerine inanmayı deneyelim. NEOM ile görüşmediler, Barış orada kaç para alacağını bilmiyor ama Arabistan'da oynamak için yanıp tutuşuyor. G.Saray ile 3 yıllık kontratı var ama menajerine göre önünün açılması lazım. 50-60 milyon bonservis isteniyorsa oyuncusunun 2 milyon almaması lazım.

''G.Saray'ın istediği ve Barış'ın orada alacağı 4 yıllık ücretin toplamı nereden baksanız minimum 80 milyon Euro. Ortada böyle bir para varken futbolun ekonomisinden bihaber, cahil bir menajer yönetime mektup yazıp ortalığı karıştırdı. G.Saray, Barış'ı satmaz. Barış da taraftarla arasının düzelebilmesi için iki cümle özür diler, bu menajer ile yolarını ayırır ve önüne bakar.''

''YA SATILMALI YA DA ZAM YAPILMALI''

AHMET ÇAKAR: Barış Alper şeklen haksız olsa bile esasında haklıdır. Geçen yıl da şampiyonlukta Osimhen'den sonra en büyük katkı sahibi o. Ama aldığı ücrete baktığımızda Osimhen'in 10'da 1'i, İcardi'nin, Sane'nin 6'da 1'i, Sanchez'in 4'te 1'i, Torreira'nın 3'te 1'i. Böyle bir adalet olmaz

''İdmana çıkmayıp afra tafra yapması yanlış ama bir kulüpte adaletsizlik olursa büyük problem yaşanır. Ben G.Saray yönetiminin yerinde olsam ya satarım ya da en az Sanchez kadar yıllık ücret veririm. Garibana huzur yoksa, tabii bunu gülerek söylüyorum, kimseye huzur yok.''