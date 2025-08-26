Ahmet Çakar’dan Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz mesajı! ’’Ya satılmalı ya zam yapılmalı’’

''YA SATILMALI YA DA ZAM YAPILMALI''

AHMET ÇAKAR: Barış Alper şeklen haksız olsa bile esasında haklıdır. Geçen yıl da şampiyonlukta Osimhen'den sonra en büyük katkı sahibi o. Ama aldığı ücrete baktığımızda Osimhen'in 10'da 1'i, İcardi'nin, Sane'nin 6'da 1'i, Sanchez'in 4'te 1'i, Torreira'nın 3'te 1'i. Böyle bir adalet olmaz