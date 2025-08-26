Giriş Tarihi: 26.08.2025 07:07
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz mesajı! ''Ya satılmalı ya zam yapılmalı''
Galatasaray'da transfer gündeminin yanı sıra Barış Alper Yılmaz'ın geleceği de merak konusu. Son olarak Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan teklif alan milli yıldızın transfer sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanıldı. SABAH Spor'un usta yazarları, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. İşte o sözler...