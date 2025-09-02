Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan Kerem Aktürkoğlu için olay sözler! "Hem cahil hem de terbiye problemi yaşıyor..."
Giriş Tarihi: 02.09.2025 07:11

Yaz transfer sezonunun sonlarına gelirken kulüplerdeki hareketlilik tavan yaptı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ole Gunnar Solskjaer ve Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Transferlerin bir bir açıklandığı haftada ise Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katarak büyük ses getirdi. SABAH Spor'un usta kalemleri; Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Ahmet Çakar son gelişmeleri değerlendirdi. Yazarlardan Çakar, Kerem için olay sözler söyledi.

SABAH Spor yazarları, üst üste sansasyonel gelişmelerin yaşandığı ve yıldız transferlerin geldiği haftayı çarpıcı yorumlarla değerlendirdi…

MURAT ÖZBOSTAN: 12 saatte hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hocalarını yolladı. Bu çok konuşuldu. Ne dersiniz?

ALİ GÜLTİKEN: Bu yönetimlerin camialarına karşı kredisinin olmadığını gösteren bir icraat oldu. İki camia da farklı sebepleri olsa da ayağa kalkmış durumda. Yönetimlerin önemli transferler yapmalarına rağmen yeterli desteği bulamamaları ve yeni bir süreç başlatmaları için alınan kararlar diye okumak gerekiyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Farklı ama haklı nedenlerle alınan kararlardı. Solskjaer, camiayı canlı tutacak futbolu da oynatamadı, o iletişimi de sağlayamadı. Sezon bittiğinde başkan ona güvendi ama medya ve tribünler arkasında değildi. Lausanne'a yenilip elenmenin mazereti yok.

Mourinho resmen kendisini kovdurdu. Benfica maçı öncesindeki açıklamaları, çalıştığı yönetimi adeta 'satması', oyuncu grubunu küçümsemesi, camianın 17 yıldır beklediği hedef için 'Benim ilk 5'ime girmez' demesi, zaten bazı şeylerin koptuğunun işaretiydi. Birlikte çalışmaları mümkün değildi ve Ali Koç da gereğini yaptı. Aslında Mourinho ile devam etmek büyük yanlıştı. Buna rağmen ona güvenen hatta Acun Ilıcalı'dan vazgeçen bir başkana yapılabilecek en büyük kötülüğü yaptı.

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe de Beşiktaş da hocalarını göndermekte geç kaldı. Başkan Serdal Adalı çok tecrübeli olmasına, Norveçli hocanın yetersiz olduğunu görmesine rağmen devam etmenin bedelini ağır ödedi. Mourinho geldi, Türk futbolunu kötüledi, 'Toksik' dedi, G.Saray'a, Okan Buruk'a salladı. Sonunda F.Bahçe yönetimini yerden yere vurdu, 15 milyon Euro'yu aldı, gitti.

AHMET ÇAKAR: Beşiktaş için hoca yollamak kaçınılmazdı. Solskjaer'in Lausanne gibi basit bir takıma elenmesi bardağı taşırdı. Fakat Mourinho'nun kovulması, bambaşka bir olay. Geçen yılın devre arasından beri bas bas bağırıyoruz, 'Bu adam kötü, kibirli, terbiyesiz ve en önemlisi, ne futbol ne de skor olarak F.Bahçe'ye katkısı yok' diye. Ama Ali Koç kovmadı. Sezon sonunda da kovmadı ama sezon başlamış, 3-4 maç geride kalmış ve birden kovuverdi.

Çünkü tuzağa düştü. Mourinho, kendini kovdurmak için yönetime salladı ve sonunda da istediğini aldı. Kovuldu ama arkasından 15 milyon Euro banka hesabına yatacak. Önümüzdeki yıllarda kimse Mourinho'nun F.Bahçe'deki skandal dönemini hatırlamayacak. Onun kazandığı çok üst düzey lig şampiyonlukları ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları hatırlanacak. Dolayısıyla Mourinho hiçbir şey kaybetmedi. Olan yine F.Bahçe'ye oldu.

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu önceki akşam İstanbul'a geldi, Fenerbahçe formasını giydi. Fakat yaptığı bir açıklama olay oldu. "Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" diye bir ifade kullandı. Bu söz infial yarattı. Ne düşünüyorsunuz?

ALİ GÜLTİKEN: Çok talihsiz bir açıklama. Hem saygısızca hem cahilce söylendiği çok açık. Türkiye'nin koca çınarı olan camiaları ölçüp biçmek kimsenin haddine değil, olamaz da. Şeref kelimesi çok dikkatli kullanılması gereken bir kelime. Kerem bu kelimenin altında mutlaka kalacaktır. Bir diğer yandan da aslında üzerinde oluşan baskıyı da daha ilk günden yönetemediğini de çok net bir şekilde gösteren bir açıklama.

GÜRCAN BİLGİÇ: Neye istinaden bu yorumu yaptı bilmiyorum ama doğru söylemiş. İlk tepkiler G.Saraylı yorumculardan geldi. Niye bu lafı 'G.Saray camiası üstüne aldı' onu da anlamadım. Çünkü Kerem kimseye 'Şerefsiz' demiyor. Çok sıkıntılı bir süreçten sonra transfer oldu. F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eden golü attı. Geçmişinde G.Saray forması ile oynadığı maçlar ve demeçleri de var. Böyle bir ortamda bu cümleyi kurarak F.Bahçe taraftarıyla kucaklaşmak istediğini düşünüyorum.

LEVENT TÜZEMEN: Kerem Aktürkoğlu'nun "Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" sözü, futbol hayatı boyunca başının üzerinde Demokles'in Kılıcı gibi sallanacak. Kerem'in atfettiği bu söz, öncelikle G.Saray'ı, sonra diğer kulüpleri kapsar. Adama sormazlar mı 'Bu kadar şeref meraklısıydın niye G.Saray'da 4 yıl oynadın' diye! Kerem'e şöyle diyorum, Allah kimseyi yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu inkâr edecek kadar da nankör yapmasın.

AHMET ÇAKAR: Kerem hem cahil hem de terbiye problemi yaşıyor. Şimdi Kerem'e soruyorum, 1.5 sene önce anasına küfür ettiğin F.Bahçe, şu anda senin için Türkiye'nin en şerefli kulübü. Bu aradan geçen kısa sürede ne oldu da anasına küfür ettiğin takım birden en şerefli kulüp oluverdi?

Bu lafla aslında G.Saray'a da bir gönderme var. Üstelik o G.Saray'ın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir adam. Öyle cahil futbolcular ne kadar konuşurlarsa o kadar büyük hatalar yapıyorlar. Kerem'e yine soruyorum, Milli Takım kampında G.Saraylı Abdülkerim'e, Yunus'a, Eren'e ne diyecek? Onların suratlarına nasıl bakacak acaba?