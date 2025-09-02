Giriş Tarihi: 02.09.2025 07:11
Ahmet Çakar'dan Kerem Aktürkoğlu için olay sözler! "Hem cahil hem de terbiye problemi yaşıyor..."
Yaz transfer sezonunun sonlarına gelirken kulüplerdeki hareketlilik tavan yaptı. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Ole Gunnar Solskjaer ve Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Transferlerin bir bir açıklandığı haftada ise Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katarak büyük ses getirdi. SABAH Spor'un usta kalemleri; Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Ahmet Çakar son gelişmeleri değerlendirdi. Yazarlardan Çakar, Kerem için olay sözler söyledi.