Akhisarspor - Galatasaray maçından kareler

TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, Ankara Eryaman Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası'nın son finalisti Akhisarspor'la karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 38. dakikada Younes Belhanda'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa'yı 6. kez müzesine götüren Galatasaray kendine ait rekoru da geliştirmiş oldu. Öte yandan Fatih Terim, Galatasaray kariyerindeki 20. kupasını kazandı İşte maçtan objektiflere yansıyan kareler...
Giriş Tarihi: 07.08.2019
23:43
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019
23:46