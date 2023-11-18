Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 09:54

Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye Milli maç canlı yayın bilgisi

A Milli takımımız EURO 2024 biletini garantiledi. Salı günü Galler karşısında gruptaki son maçına çıkacak. Gerçekleşmesi beklenen mücadele öncesinde Türkiye- Almanya hazırlık maçı yapılacak. Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı takım, Almanya ile kozlarını deplasmanda paylaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım başladı. Peki, Almanya – Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya - Türkiye maçı TRT1'de mi? İşte, tüm merak edilener…