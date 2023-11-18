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Haberler Galeri Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye Milli maç canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 09:54

Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye Milli maç canlı yayın bilgisi

A Milli takımımız EURO 2024 biletini garantiledi. Salı günü Galler karşısında gruptaki son maçına çıkacak. Gerçekleşmesi beklenen mücadele öncesinde Türkiye- Almanya hazırlık maçı yapılacak. Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı takım, Almanya ile kozlarını deplasmanda paylaşacak. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele için geri sayım başladı. Peki, Almanya – Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda? Almanya - Türkiye maçı TRT1'de mi? İşte, tüm merak edilener…

Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye Milli maç canlı yayın bilgisi

EURO 2024'de başarılı bir performans gösteren A Milli futbol takımımız bugün hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak. Gerçekleşecek mücadele için heyecan dorukta. Kırmızı beyazlı ekip maçtan galip ayılarak, Galler maçı öncesinde motral bulmak istiyor. Peki, Almanya - Türkiye Milli maç canlı yayın bilgisi ne? İşte, Almanya - Türkiye maçı canlı izle!

Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye Milli maç canlı yayın bilgisi

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? ALMANYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ SAAT KAÇTA?

Almanya - Türkiye maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak.

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Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye Milli maç canlı yayın bilgisi

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI İZLE

Türkiye Almanya maçını TRT 1'in internet adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye Milli maç canlı yayın bilgisi

BİR SONRAKİ RAKİP GALLER!

A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. Türkiye, Galler ile oynayacak.

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

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Almanya - Türkiye maçı CANLI İZLE | Almanya - Türkiye Milli maç canlı yayın bilgisi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Lingo
06:45 Beni Böyle Sev
08:45 Kod Adı Kırlangıç
11:45 Yerli Sinema Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas
13:55 Sen Türkülerini Söyle
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
22:45 Almanya Türkiye Hazırlık Maçı
00:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:20 Sen Türkülerini Söyle
05:10 Son Toplayıcılar

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