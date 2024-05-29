ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı için son hazırlıkları tamamladı. İlk hafta maçlarında istedikleri seriyi yakalayamayan A Milli Voleybol takımımız 2. Hafta maçlarında ABD'de Almanya karşısında ilk mücadelesini verecek. Milliler, daha önce Almanya ile 5 kez karşı karşıya geldi ve 4 galibiyet aldı. Peki, Almanya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle!