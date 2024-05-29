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Haberler Galeri ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 10:10

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

Almanya Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. Sıralamayı ilk 8'de tamamlayarak finali hedefleyen Filenin Sultanları, Antalya'da 1. Hafta maçlarında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Şimdi ise gözler ABD'de gerçekleşecek olan 2. Tur maçlarına çevrildi. Filenin Sultanları 2. Hafta maçlarında sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore, ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Maç için heyecanlı olan sporseverler Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle araştırmalarına başladı! Peki, Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle bilgisi!

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı için son hazırlıkları tamamladı. İlk hafta maçlarında istedikleri seriyi yakalayamayan A Milli Voleybol takımımız 2. Hafta maçlarında ABD'de Almanya karşısında ilk mücadelesini verecek. Milliler, daha önce Almanya ile 5 kez karşı karşıya geldi ve 4 galibiyet aldı. Peki, Almanya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle!

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

ALMANYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, ABD'de düzenlenecek ikinci hafta maçları kapsamında Almanya ile karşı karşıya geliyor.

Almanya - Türkiye mücadelesi 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

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ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Filenin Sultanları Almanya maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Almanya Türkiye maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı izleyebilirsiniz!

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- POLONYA - 12 P
2- BREZİLYA - 12 P
3-ÇİN - 9 P
4-KANADA - 9 P
5-İTALYA - 9 P
6-JAPONYA 8 P
7-TÜRKİYE 7 P
8-ABD - 6 P
9-HOLLANDA 6 P
10-DOMİNİK CUMHURİYETİ - 6 P
11-SIRBİSTAN - 3 P
12- ALMANYA - 3 P
13- FRANSA - 3 P
14-GÜNEY KORE - 3 P
15-TAYLAND 0- P
16-BULGARİSTAN - 0 P

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