ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE BİLGİSİ!

Giriş Tarihi: 29.05.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
10:10
Almanya Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. Sıralamayı ilk 8'de tamamlayarak finali hedefleyen Filenin Sultanları, Antalya'da 1. Hafta maçlarında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Şimdi ise gözler ABD'de gerçekleşecek olan 2. Tur maçlarına çevrildi. Filenin Sultanları 2. Hafta maçlarında sırasıyla Almanya, Sırbistan, Güney Kore, ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Maç için heyecanlı olan sporseverler Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle araştırmalarına başladı! Peki, Filenin Sultanları Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Almanya Türkiye voleybol maçı canlı izle bilgisi!