Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
07:42
Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı! İnanılmaz gecede NBA tarihine geçti: Spurs maçına damga vuran performans…
Son dakika haberleri… Amerikan Basketbol Ligi NBA'de mücadele eden milli basketbolcumuz Alperen Şengün, tarihi bir geceyi geride bıraktı. Houston Rockets forması giyen Alperen, San Antonio Spurs'e karşı oynanan adeta mücadelede kırılmadık rekor bırakmadı. NBA'de geceye damga vuran bir performans sergileyen milli basketbolcu, tarihe de adını yazdırdı. İşte son dakika haberinin detayları…