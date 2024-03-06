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Haberler Galeri Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı! İnanılmaz gecede NBA tarihine geçti: Spurs maçına damga vuran performans…
Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 07:42

Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı! İnanılmaz gecede NBA tarihine geçti: Spurs maçına damga vuran performans…

Son dakika haberleri… Amerikan Basketbol Ligi NBA'de mücadele eden milli basketbolcumuz Alperen Şengün, tarihi bir geceyi geride bıraktı. Houston Rockets forması giyen Alperen, San Antonio Spurs'e karşı oynanan adeta mücadelede kırılmadık rekor bırakmadı. NBA'de geceye damga vuran bir performans sergileyen milli basketbolcu, tarihe de adını yazdırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı! İnanılmaz gecede NBA tarihine geçti: Spurs maçına damga vuran performans…

Son dakika haberleri… NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, tarihi performansıyla damga vurduğu bir geceyi geride bıraktı.

Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı! İnanılmaz gecede NBA tarihine geçti: Spurs maçına damga vuran performans…

Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup ettiği maça damga vuran Alperen, istatistikleriyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

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Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı! İnanılmaz gecede NBA tarihine geçti: Spurs maçına damga vuran performans…

Kariyer gecesini yaşayan milli basketbolcu, kendisini izleyenlerin de adeta ağızlarını açık bıraktı.

Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı! İnanılmaz gecede NBA tarihine geçti: Spurs maçına damga vuran performans…

Bir gecede kırılmadık rekor bırakmayan Alperen Şengün, NBA tarihine geçen bir performans sergiledi.

Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı! İnanılmaz gecede NBA tarihine geçti: Spurs maçına damga vuran performans…

İŞTE ALPEREN'İN TARİHİ PERFORMANSI

Müsabakayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekoru da kırmış oldu.

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