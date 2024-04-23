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Haberler Galeri Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Ankaragücü - Beşiktaş ZTK canlı yayın kanalı! Muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 23.04.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:38

Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Ankaragücü - Beşiktaş ZTK canlı yayın kanalı! Muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü Beşiktaş karşılaşması için geri sayım başladı. Ankaragücü deplasmanında gerçekleşecek olan karşılaşmada, maçın hakemi Ümit Öztürk oldu. Bu sezon Süper Lig'de istediği başarıyı elde edemeyen siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda hız kesmeden mücadele ediyor. Maça az bir süre kala futbolseverler, maçın yayın kanalını, saatini ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Ankaragücü - Beşiktaş ZTK yarı final maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Ankaragücü - Beşiktaş ZTK canlı yayın kanalı! Muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü Beşiktaş karşılaşması ile yarı final heyecanı başlıyor. Ankaragücü Beşiktaş karşılaşmasında maça az bir süre kala, siyah beyazlı ekibin muhtemel kadrosu belli oluyor. Beşiktaş, Ankaragücü eşleşmesini geçmesi durumunda Trabzonspor - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyetle final oynayacak. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Ankaragücü – Beşiktaş şifresiz canlı yayın kanalı!

Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Ankaragücü - Beşiktaş ZTK canlı yayın kanalı! Muhtemel 11’ler

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Yarı final maçları iki maç üzerinden oynanacak.

Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetirken yardımcılıklarını ise Abdullah bora Özkara ve Mehmet Kısal yapacak.

Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşması 23 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak.

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Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Ankaragücü - Beşiktaş ZTK canlı yayın kanalı! Muhtemel 11’ler

ZTK YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki karşılaşmalar ve çeyrek final mücadelelerinin farklı kanallardan ekranlara gelmesi sebebiyle gözler mücadelenin yayıncı kuruluşuna çevrildi.

Ankaragücü ve Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesi ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Ankaragücü - Beşiktaş ZTK canlı yayın kanalı! Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya alınmadı.

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi. Serdar Topraktepe'nin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i şu şekilde;

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Worrall, Necip, Umut, Gedson, Al-Musrati, Muci, Ghezzal, Rashica, Muleka

Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Ankaragücü - Beşiktaş ZTK canlı yayın kanalı! Muhtemel 11’ler

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇININ DETAYLARI

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, 7 Mayıs'ta Dolmabahçe'de oynanacak rövanş öncesi Ankara'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Kupayı müzesine götürecek ekip, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

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