Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Ankaragücü - Beşiktaş ZTK canlı yayın kanalı! Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya alınmadı.

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi. Serdar Topraktepe'nin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i şu şekilde;

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Worrall, Necip, Umut, Gedson, Al-Musrati, Muci, Ghezzal, Rashica, Muleka