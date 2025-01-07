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Haberler Galeri Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri
Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:11

Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri

Trendyol Süper Lig devre arası ardından başladı. Takımların ve taraftarlarının merakla beklediği ara transfer sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvimle birlikte takımların da görüşmeleri gerçekleşecek. Peki; 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri

Ara transfer sezonu ne zaman açılıyor belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başata olmak üzere ligdeki tüm takımlarda eksikler tamamlanacak. Öte yandan yabancı takımların büyük isimleri şimdiden konuşulmaya başladı. İşte, TFF ile 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi...

Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre Süper Lig 2024-2025 ara transfer tarihleri şöyle:

Ara transfer sezonu 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

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Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri

SÜPER LİG 2. YARI BAŞLADI!

18. hafta karşılaşmaları ile başlayan Trendyol Süper Lig'de 2. yarı gündemde. Galatasaray liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken 19. hafta fikstürü şöyle:

Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri

11 Ocak Cumartesi

13.30 Kayserispor-Samsunspor

16.00 Hatayspor-Rizespor

19.00 Beşiktaş-Bodrum FK

12 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor-Alanyaspor

16.00 Trabzonspor-Antalyaspor

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor

19.00 Başakşehir-Galatasaray

13 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor-Fenerbahçe

20.00 Göztepe-Kasımpaşa

Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri
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