Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
09:11
Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri
Trendyol Süper Lig devre arası ardından başladı. Takımların ve taraftarlarının merakla beklediği ara transfer sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvimle birlikte takımların da görüşmeleri gerçekleşecek. Peki; 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?