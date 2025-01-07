Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri

Ara transfer sezonu ne zaman açılıyor belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başata olmak üzere ligdeki tüm takımlarda eksikler tamamlanacak. Öte yandan yabancı takımların büyük isimleri şimdiden konuşulmaya başladı. İşte, TFF ile 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi...