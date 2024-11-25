Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024
10:50
Arda Güler büyüledi: Dünyanın en iyileriyle aynı kalitede | İspanyollar mest oldu, Ancelotti övdü
Son dakika haberi: Real Madrid'in deplasmanda Leganes'i 3-0 yendiği maçta Arda Güler şov vardı. Milli futbolcumuz yaptığı asistten çok, maç içerisinde attığı mükemmel çalımlarla gündeme oturdu. İspanyol basını, manşetlere taşıdığı Arda Güler'den gurur duyacağımız ifadelerle bahsederken, Carlo Ancelotti'den de genç yıldıza övgü geldi. İşte son dakika haberinin detayları...