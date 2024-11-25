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Haberler Galeri Arda Güler büyüledi: Dünyanın en iyileriyle aynı kalitede | İspanyollar mest oldu, Ancelotti övdü
Giriş Tarihi: 25.11.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:50

Arda Güler büyüledi: Dünyanın en iyileriyle aynı kalitede | İspanyollar mest oldu, Ancelotti övdü

Son dakika haberi: Real Madrid'in deplasmanda Leganes'i 3-0 yendiği maçta Arda Güler şov vardı. Milli futbolcumuz yaptığı asistten çok, maç içerisinde attığı mükemmel çalımlarla gündeme oturdu. İspanyol basını, manşetlere taşıdığı Arda Güler'den gurur duyacağımız ifadelerle bahsederken, Carlo Ancelotti'den de genç yıldıza övgü geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Arda Güler büyüledi: Dünyanın en iyileriyle aynı kalitede | İspanyollar mest oldu, Ancelotti övdü

Arda Güler, Real Madrid'in deplasmanda Leganes'i 3-0 yendiği maça damga vurdu. Milli futbolcumuzun gösterdiği performans İspanyol basınından tam not aldı. Carlo Ancelotti de maç sonrası Arda Güler'i övdü. İşte tüm detaylar...

Arda Güler büyüledi: Dünyanın en iyileriyle aynı kalitede | İspanyollar mest oldu, Ancelotti övdü

La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 yendi.

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Arda Güler büyüledi: Dünyanın en iyileriyle aynı kalitede | İspanyollar mest oldu, Ancelotti övdü

1 maçı eksik olan Madrid ekibi, bu sonuçla lider Barcelona ile puan farkını 4'e düşürdü.

Arda Güler büyüledi: Dünyanın en iyileriyle aynı kalitede | İspanyollar mest oldu, Ancelotti övdü

Ligde 2 ay sonra ilk 11'de maça çıkan milli futbolcumuz Arda Güler, Valverde'nin attığı golün asistini yaptı.

Arda Güler büyüledi: Dünyanın en iyileriyle aynı kalitede | İspanyollar mest oldu, Ancelotti övdü

ANCELOTTI: ARDA YARATICILIĞIYLA BİZE YARDIMCI OLDU
Maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti basın toplantısında Arda Güler'in performansını övdü.

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