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Haberler Galeri Arda Güler dev listeye damga vurdu! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıkladılar
Giriş Tarihi: 18.09.2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:51

Arda Güler dev listeye damga vurdu! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıkladılar

Son dakika haberleri… Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda takımının dikkat çeken oyuncularından birisi olmayı başarıyor. İspanyol deviyle bu sezon LaLiga'ya ve dünya futboluna etki etmesi beklenen Arda Güler, FourFourTwo'nun listesine damga vurdu. Dergi, dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerini açıkladı. Listede Arda Güler'in bulunduğu sıra 'yok artık' dedirtti. İşte son dakika haberinin detayları…

Arda Güler dev listeye damga vurdu! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıkladılar

FourFourTwo dergisi dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerini açıkladı. Listede Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in bulunduğu sıra 'yok artık' dedirtti.

Arda Güler dev listeye damga vurdu! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıkladılar

İŞTE DÜNYANIN EN HEYECAN VERİCİ 50 GENÇ YETENEĞİ

50. Jobe Bellingham

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Arda Güler dev listeye damga vurdu! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıkladılar

49. Francesco Camarda

Arda Güler dev listeye damga vurdu! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıkladılar

48. El Chadaille Bitshiabu

Arda Güler dev listeye damga vurdu! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıkladılar

47. Max Dowman

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