Giriş Tarihi: 18.09.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
21:51
Arda Güler dev listeye damga vurdu! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıkladılar
Son dakika haberleri… Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda takımının dikkat çeken oyuncularından birisi olmayı başarıyor. İspanyol deviyle bu sezon LaLiga'ya ve dünya futboluna etki etmesi beklenen Arda Güler, FourFourTwo'nun listesine damga vurdu. Dergi, dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerini açıkladı. Listede Arda Güler'in bulunduğu sıra 'yok artık' dedirtti. İşte son dakika haberinin detayları…