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Haberler Galeri Arda Güler dünyanın konuştuğu dev ödüle damga vurdu! Fenerbahçe’nin yıldızı da listede…
Giriş Tarihi: 12.12.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 19:13

Arda Güler dünyanın konuştuğu dev ödüle damga vurdu! Fenerbahçe’nin yıldızı da listede…

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak dünyada adından söz ettiren Arda Güler, İspanya kariyerinde büyük şanssızlıklar yaşadı. Real Madrid'e transfer olmasından bu yana henüz eflatun-beyazlılarda forma giyme şansı bulamayan milli yıldızımız, üst üste sakatlıklar yaşadı. Yaşadığı sakatlıkların ardından çalışmalara yeniden başlayan Arda Güler'in gelecek haftalarda forma şansı bulması bekleniyor. Öte yandan Arda Güler, dünyanın konuştuğu listeye Fenerbahçeli yıldızla birlikte damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Arda Güler dünyanın konuştuğu dev ödüle damga vurdu! Fenerbahçe’nin yıldızı da listede…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda Gençlerbirliği altyapısından bünyesine kattığı Arda Güler, kısa sürede adından söz ettirdi.

Arda Güler dünyanın konuştuğu dev ödüle damga vurdu! Fenerbahçe’nin yıldızı da listede…

Fenerbahçe'de özellikle geçtiğimiz sezon yakaladığı forma şanslarını iyi değerlendiren genç yıldız, adını duyurmayı başardı.

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Arda Güler dünyanın konuştuğu dev ödüle damga vurdu! Fenerbahçe’nin yıldızı da listede…

Dünyanın en iyi yetenekli genç oyuncuları arasında kendine yer bulan Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

Arda Güler dünyanın konuştuğu dev ödüle damga vurdu! Fenerbahçe’nin yıldızı da listede…

Sezon başında kulübü Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro bonservis kazandırarak Madrid ekibinin yolunu tutan Arda Güler, şanssızlıklar yaşadı.

Arda Güler dünyanın konuştuğu dev ödüle damga vurdu! Fenerbahçe’nin yıldızı da listede…

Tam 3 kez üst üste sakatlanan Arda Güler'in Real Madrid kariyeri talihsizliklerle başladı.

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