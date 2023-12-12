Giriş Tarihi: 12.12.2023 19:06 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 19:13

Arda Güler dünyanın konuştuğu dev ödüle damga vurdu! Fenerbahçe’nin yıldızı da listede…

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak dünyada adından söz ettiren Arda Güler, İspanya kariyerinde büyük şanssızlıklar yaşadı. Real Madrid'e transfer olmasından bu yana henüz eflatun-beyazlılarda forma giyme şansı bulamayan milli yıldızımız, üst üste sakatlıklar yaşadı. Yaşadığı sakatlıkların ardından çalışmalara yeniden başlayan Arda Güler'in gelecek haftalarda forma şansı bulması bekleniyor. Öte yandan Arda Güler, dünyanın konuştuğu listeye Fenerbahçeli yıldızla birlikte damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…