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Haberler Galeri Arda Güler sakatlandı mı, son durumda ne? Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı, oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 11:44

Arda Güler sakatlandı mı, son durumda ne? Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı, oynayacak mı?

Son dakika Arda Güler sakatlandı mı sorusu yanıt arıyor. İlk önce hafta sonu La Liga'da Rayo Vallecano, daha sonra Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Braga'ya karşı maç kadrosuna alınan ve Türk sporseverler tarafından uzun süre oyuna dahil olması beklenen Arda Güler hakkında yeni açıklamalar geldi. Real Madrid'in 20 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler Real Madrid formasını henüz herhangi bir maçta tamamlayamadı. Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı? İşte, Arda Güler sakatlığı son durum bilgileri

Arda Güler sakatlandı mı, son durumda ne? Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı, oynayacak mı?

Arda Güler sakatlandı mı, neden oynamıyor soruları gündemdeki yerini aldı. 20 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki süper star adayı, geçirdiği iki sakatlık yüzünden henüz Real Madrid forması giyemedi. Son iki maç kadrosunda yer alsa da henüz Real Madrid için sahaya ter dökmedi.

Arda Güler sakatlandı mı, son durumda ne? Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı, oynayacak mı?

SON DAKİKA ARDA GÜLER SAKATLANDI MI?

Futbolseverlerin çıkacağı ilk maçı büyük bir heyecanla beklediği Arda Güler hakkında şok edici bir haber ortaya çıktı.

Real Madrid'in oynadığı son 2 maçta kadroya alınan ancak süre alamayan Arda Güler, Valencia maç kadrosuna alınmayacak.

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Arda Güler sakatlandı mı, son durumda ne? Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı, oynayacak mı?

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Arda Güler, Braga maçı sonrası perşembe sabahı yapılan takım antrenmanında yer almadı.

Real Madrid cephesinden yapılan resmi bir açıklama olmasa da Arda Güler'in bir ağrısı olduğu ve bu nedenle riske edilmediği belirtildi.

Arda Güler sakatlandı mı, son durumda ne? Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı, oynayacak mı?

Vallecano ve Braga maçlarında süre alması beklenen Arda Güler'in tam olarak iyileşmediği ve bu nedenle Carlo Ancelotti'nin süre vermeye çekindiği de vurgulandı.

Arda Güler'in cumartesi günü oynanacak olan Valencia maç kadrosuna alınmayacağı kaydedildi.

Arda Güler sakatlandı mı, son durumda ne? Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı, oynayacak mı?

CARLO ANCELOTTI'DEN ARDA AÇIKLAMASI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son iki maçtır, maç kadrosuna almasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler'in oynamak için tam hazır olmadığını söyledi.

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