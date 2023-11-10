Arda Güler sakatlandı mı, son durumda ne? Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı, oynayacak mı?

Son dakika Arda Güler sakatlandı mı sorusu yanıt arıyor. İlk önce hafta sonu La Liga'da Rayo Vallecano, daha sonra Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Braga'ya karşı maç kadrosuna alınan ve Türk sporseverler tarafından uzun süre oyuna dahil olması beklenen Arda Güler hakkında yeni açıklamalar geldi. Real Madrid'in 20 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler Real Madrid formasını henüz herhangi bir maçta tamamlayamadı. Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı? İşte, Arda Güler sakatlığı son durum bilgileri