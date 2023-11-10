Arda Güler sakatlandı mı, son durumda ne? Arda Güler Real Madrid maçında oynadı mı, oynayacak mı?

Arda Güler sakatlandı mı, neden oynamıyor soruları gündemdeki yerini aldı. 20 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 18 yaşındaki süper star adayı, geçirdiği iki sakatlık yüzünden henüz Real Madrid forması giyemedi. Son iki maç kadrosunda yer alsa da henüz Real Madrid için sahaya ter dökmedi.