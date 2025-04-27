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Haberler Galeri Arda Güler'e Barcelona maçı sonrası övgü dolu sözler! Maç puanı belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 12:02

Arda Güler'e Barcelona maçı sonrası övgü dolu sözler! Maç puanı belli oldu...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, takımının Kral Kupası'nda Barcelona ile oynadığı maçta ilk kez El Clasico heyecanı yaşadı. 55.dakikada oyuna dahil olan Arda, 77. dakikada Tchouameni'ye asist yaptı. Milli yıldızın performansı dikkatleri çekerken, ülke basınında yine en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte yorumlar ve Marca'nın Arda Güler'e verdiği maç puanı…

Arda Güler’e Barcelona maçı sonrası övgü dolu sözler! Maç puanı belli oldu...

İspanya Kral Kupası Finali'nde Real Madrid, Barcelona'yla karşılaştı. Arda Güler'in resmi maçlarda ilk kez forma giydiği El Clasico derbisini Barcelona 3-2 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Arda Güler’e Barcelona maçı sonrası övgü dolu sözler! Maç puanı belli oldu...

Real Madrid'de maça yedekler arasında başlayan milli futbolcu, 55. dakikada Dani Ceballos'un yerine oyuna girdi.

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Arda Güler’e Barcelona maçı sonrası övgü dolu sözler! Maç puanı belli oldu...

Arda Güler, mücadelenin 77. dakikasında Tchouameni'nin fileleri havalandırdığı golün asistini yapan isim oldu.

Arda Güler’e Barcelona maçı sonrası övgü dolu sözler! Maç puanı belli oldu...

İSPANYOLLAR ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını Arda Güler'in performansını değerlendirirken 20 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsedildi.

Arda Güler’e Barcelona maçı sonrası övgü dolu sözler! Maç puanı belli oldu...

MARCA: "MADRID'İ SIRTINDA TAŞIDI"

Marca'da yer alan haberde Arda Güler için, "Kupa finalinde sadece iyi bir futbolcu olmadığını gösterdi. Karakterli bir oyun oynadı ve Real Madrid'i sırtında taşıdı.