Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
12:02
Arda Güler'e Barcelona maçı sonrası övgü dolu sözler! Maç puanı belli oldu...
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, takımının Kral Kupası'nda Barcelona ile oynadığı maçta ilk kez El Clasico heyecanı yaşadı. 55.dakikada oyuna dahil olan Arda, 77. dakikada Tchouameni'ye asist yaptı. Milli yıldızın performansı dikkatleri çekerken, ülke basınında yine en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte yorumlar ve Marca'nın Arda Güler'e verdiği maç puanı…