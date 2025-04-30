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Haberler Galeri Arda Güler'in geleceği belli oldu! İspanyollar duyurdu: "Ancelotti gidince..."
Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:38

Arda Güler'in geleceği belli oldu! İspanyollar duyurdu: "Ancelotti gidince..."

Real Madrid'de bu sezon Arda Güler'e az forma şansı verildiği için bazı maçlarda eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Ancelotti ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. İspanyollar, Ancelotti sonrası Real Madrid'in başına kimin geleceğini tartışırken, milli oyuncumuz Arda Güler için de dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte Arda Güler'in geleceği...

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Arda Güler’in geleceği belli oldu! İspanyollar duyurdu: Ancelotti gidince...

Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi sona eriyor. 2021 yılından beri İspanyol devini çalıştıran İtalyan teknik adam sezon sonunda ayrılıyor.

Arda Güler’in geleceği belli oldu! İspanyollar duyurdu: Ancelotti gidince...

Real Madrid ile kazandığı Şampiyonlar Ligi kupalarıyla tarihe damga vuran Ancelotti'nin yerine kimin geleceği merak ediliyor.

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Arda Güler’in geleceği belli oldu! İspanyollar duyurdu: Ancelotti gidince...

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e elenen Real Madrid, yeni sezonda yeni bir hocayla başlayacak.

Arda Güler’in geleceği belli oldu! İspanyollar duyurdu: Ancelotti gidince...

ANCELOTTI İÇİN DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Jorge Jesus'un takımdan ayrılması durumunda Ancelotti'yi getirmek istiyor. Al Hilal'in Ancelotti'ye yıllık 50 milyon euro maaş verebileceği iddia edildi.

Arda Güler’in geleceği belli oldu! İspanyollar duyurdu: Ancelotti gidince...

2 ADAY İSİM ORTAYA ÇIKTI

Real Madrid'de Ancelotti sonrası iki aday isim ortaya çıktı. Birisi Redbull'ın global futbol direktörlüğü görevini yürüten Jürgen Klopp oldu.