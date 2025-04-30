Giriş Tarihi: 30.04.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
16:38
Arda Güler'in geleceği belli oldu! İspanyollar duyurdu: "Ancelotti gidince..."
Real Madrid'de bu sezon Arda Güler'e az forma şansı verildiği için bazı maçlarda eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Ancelotti ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. İspanyollar, Ancelotti sonrası Real Madrid'in başına kimin geleceğini tartışırken, milli oyuncumuz Arda Güler için de dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte Arda Güler'in geleceği...