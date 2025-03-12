Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
09:37
Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşması!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları oynanıyor. Çeyrek final için mücadele eden takımlardan bazıları biletini aldı. Kalan takımlar da bugünkü karşılaşmalarla belli oluyor. Arsenal PSV'yi ağırlıyor. İlk maçta adeta gol yağmuru yaşandı. Rövanşa ev sahipliği yapacak Arsenal, 7-1 skorla ilk maçı tamamladı. Peki; Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler...