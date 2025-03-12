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Haberler Galeri Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşması!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:37

Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşması!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları oynanıyor. Çeyrek final için mücadele eden takımlardan bazıları biletini aldı. Kalan takımlar da bugünkü karşılaşmalarla belli oluyor. Arsenal PSV'yi ağırlıyor. İlk maçta adeta gol yağmuru yaşandı. Rövanşa ev sahipliği yapacak Arsenal, 7-1 skorla ilk maçı tamamladı. Peki; Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler...

Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşması!

Arsenal - PSV karşısında güçlü bir avantaj elde etti. Deplasmanda çıktığı ilk maçta daha ilk yarıda 3 gol kaydeden takım ikinci yarı skoru 7'ye çıkardı. Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadelede misafir takım için adeta mucize bekleniyor. Peki; Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşması!

ARSENAL - PSV MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçı 12 Mart bugün oynanacak. Devler Ligi karşılaşması TSİ 23.00'te başlayacak.

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Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşması!

ARSENAL - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Rövanş mücadelesi Tabii Spor ekranlarından izlenecek.

Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşması!

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Neto; White, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Sterling, Trossard, Tierney

PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Junior; Veerman, Schouten; Bakayoko, Til, Lang; De Jong

Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşması!

GÜNÜN KARŞILAŞMALARI

20.45 Lille – Borussia Dortmund

23.00 Aston Villa – Club Brugge

23.00 ArsenalPSV

23.00 Atletico Madrid – Real Madrid