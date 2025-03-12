Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşması!

Arsenal - PSV karşısında güçlü bir avantaj elde etti. Deplasmanda çıktığı ilk maçta daha ilk yarıda 3 gol kaydeden takım ikinci yarı skoru 7'ye çıkardı. Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadelede misafir takım için adeta mucize bekleniyor. Peki; Arsenal - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?