Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi kim olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi bugün yapılıyor. Galatasaray Avrupa'dan elenirken, Fenerbahçe Anderlecht'i yenerek bir üst tura geçti. Rövanş karşılaşmalarının sona ermesi ile birlikte gözler son 16 turu kura çekimine çevrildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? İşte detaylar...