Giriş Tarihi: 21.02.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
11:56
Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi kim olacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün kura çekimi ile belirleniyor. Temsilcilerimizden Galatasaray Avrupa defterini kapatırken Fenerbahçe Anderlecht'i eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde rakibini eleyen Fenerbahçe, kura çekiminde İskoç ekibi Rangers ya da Yunan temsilcisi Olympiakos'tan biriyle eşleşecek. Peki; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve saati...