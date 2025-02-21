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Giriş Tarihi: 21.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:56

Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi kim olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün kura çekimi ile belirleniyor. Temsilcilerimizden Galatasaray Avrupa defterini kapatırken Fenerbahçe Anderlecht'i eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde rakibini eleyen Fenerbahçe, kura çekiminde İskoç ekibi Rangers ya da Yunan temsilcisi Olympiakos'tan biriyle eşleşecek. Peki; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve saati...

Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi kim olacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi bugün yapılıyor. Galatasaray Avrupa'dan elenirken, Fenerbahçe Anderlecht'i yenerek bir üst tura geçti. Rövanş karşılaşmalarının sona ermesi ile birlikte gözler son 16 turu kura çekimine çevrildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? İşte detaylar...

Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi kim olacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ, AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından belirlenen kura çekimi programına göre, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri 21 Şubat 2025 Cuma günü (bugün) belli olacak.

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Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi kim olacak?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimi saatleri:

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi: 14.00

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: 15.00

UEFA Konferans Ligi kura çekimi: 16.00

Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında rakibini saf dışı bırakarak son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off etabını geçen Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma gibi takımlarla birlikte son 16 turuna adını yazdırdı.

Ligde ilk 8'de yer alan Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.

Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ligde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

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