Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye maçı için geri sayım!

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi gibi sorulara yanıt arayan taraftarlar için yanıt gecikmedi. Geçen maçta olduğu gibi Avusturya Türkiye maçının da TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanması bekleniyor.