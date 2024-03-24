Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
12:46
Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye maçı için geri sayım!
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında hazırlık maçlarına çıkıyor. İlk maçını Macaristan ile oynayan Milliler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu kez ay yıldızlılar Avusturya karşısında. Milli maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı gündemde. Avusturya Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini aldı. Peki; Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, detaylar...