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Haberler Galeri Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye maçı için geri sayım!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 12:46

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye maçı için geri sayım!

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında hazırlık maçlarına çıkıyor. İlk maçını Macaristan ile oynayan Milliler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu kez ay yıldızlılar Avusturya karşısında. Milli maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı gündemde. Avusturya Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini aldı. Peki; Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, detaylar...

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye maçı için geri sayım!

Avusturya Türkiye hazırlık maçı milli ara içerisinde oynanacak. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Ernst Happel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Montella yönetimindeki A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, detaylar...

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye maçı için geri sayım!

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan'dan sonra Avusturya ile karşılaşıyor.

26 Mart Salı günü oynanacak Avusturya Türkiye maçı saat 22.45'te başlayacak.

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Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye maçı için geri sayım!

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi gibi sorulara yanıt arayan taraftarlar için yanıt gecikmedi. Geçen maçta olduğu gibi Avusturya Türkiye maçının da TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanması bekleniyor.

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye maçı için geri sayım!

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Rıdvan Yılmaz

Avusturya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? Avusturya Türkiye maçı için geri sayım!

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazı

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