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Haberler Galeri Babası Türkiye'de oynamış futbolcular ortaya çıktı! Hagi, Lukaku, Hooijdonk...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 18:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:04

Babası Türkiye'de oynamış futbolcular ortaya çıktı! Hagi, Lukaku, Hooijdonk...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Glasgow Rangers'ın kadrosunda Ianis Hagi gibi tanıdık bir isim yer alıyor. Galatasaray'da forma giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis, 2020 yılından bu yana İskoçya ekibi için top koşturuyor. Ianis gibi babası Türkiye'de oynayan futbolcuların sayısı da azımsanmayacak derecede fazla. Yolu Türkiye'den geçmiş ve çocukları da kendileri gibi futbolcu olmuş isimlere çok şaşıracaksınız. Derlenen listede 20'den fazla futbolcu yer aldı. İşte Transfermarkt tarafından hazırlanan o liste...

Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı! Hagi, Lukaku, Hooijdonk...

Geçmiş dönemlerde Süper Lig'de top koşturan futbolcuların oğulları da futbolcu oldu ve kariyerlerine başladı. İşte yolu Türkiye'den geçen birçok dünyaca ünlü futbolcuların çocukları...

Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı! Hagi, Lukaku, Hooijdonk...

21 – Isaac Drogba – Kulüpsüz - Babası Didier Drogba ( Galatasaray)

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Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı! Hagi, Lukaku, Hooijdonk...

20 – Jessey SneijderUtrecht U19 - Babası Wesley Sneijder (Galatasaray)

Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı! Hagi, Lukaku, Hooijdonk...

19 – Shaqueel van PersieFeyenoord U19 - Babası Robin van Persie (Fenerbahçe)

Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı! Hagi, Lukaku, Hooijdonk...

18 – Etienne Eto'o – Rayo Vallecano B - Babası Sameul Eto'o (Antalyaspor&Konyaspor)