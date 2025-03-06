Babası Türkiye’de oynamış futbolcular ortaya çıktı! Hagi, Lukaku, Hooijdonk...

Giriş Tarihi: 06.03.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
19:04
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Glasgow Rangers'ın kadrosunda Ianis Hagi gibi tanıdık bir isim yer alıyor. Galatasaray'da forma giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis, 2020 yılından bu yana İskoçya ekibi için top koşturuyor. Ianis gibi babası Türkiye'de oynayan futbolcuların sayısı da azımsanmayacak derecede fazla. Yolu Türkiye'den geçmiş ve çocukları da kendileri gibi futbolcu olmuş isimlere çok şaşıracaksınız. Derlenen listede 20'den fazla futbolcu yer aldı. İşte Transfermarkt tarafından hazırlanan o liste...