Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in, Brezilya'nın Flamengo takımıyla anlaştığı iddia edildi. Babel'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi... Beşiktaş'ta Ryan Babel transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Hollanda basınına göre, siyah beyazlı kulüp Flamengo'dan gelen 7 milyon euro değerindeki teklife sıcak bakmasına rağmen Ryan Babel ayrılmak istemiyor. Beşiktaş taraftarlarının 'Ryan Babel gitti mi?' yönündeki sorularına Hollandalı futbolcunun hem kendisinen, hem de menajerinden açıklama geldi. Hollanda basınındaki haberlere göre, Beşiktaş yönetimi Flamengo'dan gelen 7 milyon euro değerindeki teklifi kabul etti. Ancak Babel, Türkiye'yi sevdiğini ve buradan ayrılmak istemediği için Flamengo'dan gelen teklifi kabul etmedi. Öte yandan Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrech, Hollanda basınında De Teleegraf'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Beşiktaş ile Flamengo arasında bir süredir görüşmeler devam ediyor.'