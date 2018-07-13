Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?

'ın Hollandalı yıldızı 'in, Brezilya'nın takımıyla anlaştığı iddia edildi. Babel'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 13.07.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 09:37
  • 1
  • 10
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?

Beşiktaş'ta Ryan Babel transferinde sıcak saatler yaşanıyor.

  • 2
  • 10
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?

Hollanda basınına göre, siyah beyazlı kulüp Flamengo'dan gelen 7 milyon euro değerindeki teklife sıcak bakmasına rağmen ayrılmak istemiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?

taraftarlarının "Ryan Babel gitti mi?" yönündeki sorularına Hollandalı futbolcunun hem kendisinen, hem de menajerinden açıklama geldi.

  • 4
  • 10
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?

Hollanda basınındaki haberlere göre, yönetimi 'dan gelen 7 milyon euro değerindeki teklifi kabul etti.

  • 5
  • 10
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?

Ancak Babel, Türkiye'yi sevdiğini ve buradan ayrılmak istemediği için 'dan gelen teklifi kabul etmedi.

  • 6
  • 10
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?

Öte yandan Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrech, Hollanda basınında De Teleegraf'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • 7
  • 10
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?
Babel açıkladı! Kalıyor mu, gidiyor mu?

" ile arasında bir süredir görüşmeler devam ediyor."

BİZE ULAŞIN