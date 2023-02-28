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Haberler Galeri Barcelona'da Inaki Pena ile görüşmeler durdu! Galatasaray derken sürpriz bir talip daha çıktı...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 14:02

Barcelona'da Inaki Pena ile görüşmeler durdu! Galatasaray derken sürpriz bir talip daha çıktı...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Inaki Pena'ya yeni sözleşme için çok düşük bir teklif yaptığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından taraflar arasında yapılan görüşmelerin durduğu belirtilirken, oyuncunun takımdan ayrılması gündemde. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan İspanyol oyuncuya sürpriz bir talip daha çıktı İşte detaylar...

Barcelona’da Inaki Pena ile görüşmeler durdu! Galatasaray derken sürpriz bir talip daha çıktı...

Bir dönem Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın da formasını giyen Inaki Pena ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı ve oyuncuya yeni bir talip çıktı. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan oyuncunun G.Saray'a daha sıcak baktığı ifade edildi.

Barcelona’da Inaki Pena ile görüşmeler durdu! Galatasaray derken sürpriz bir talip daha çıktı...

Bu oyuculardan biri de Inaki Pena... Inaki Pena ile yeni sözleşme imzalamak isteyen Barcelona'nın oyuncu ile ücret konusunda anlaşamadığı ve Inakı Pena'nın sezon sonunda ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

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Barcelona’da Inaki Pena ile görüşmeler durdu! Galatasaray derken sürpriz bir talip daha çıktı...

PENA İÇİN DAHA İYİ TEKLİFLER VAR

Marc Andre Ter Stegen'in arkasında yedek kalan Pena'nın da oynama süresinden memnun olmadığı ifade edildi.

Barcelona’da Inaki Pena ile görüşmeler durdu! Galatasaray derken sürpriz bir talip daha çıktı...

Katalan kalecinin önünde daha fazla forma şansına sahip olacağı, daha yüksek teklifler yer aldığı vurgulandı.

Barcelona’da Inaki Pena ile görüşmeler durdu! Galatasaray derken sürpriz bir talip daha çıktı...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Inaki Pena'ya yeni sözleşme için çok düşük bir teklif yaptığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından taraflar arasında yapılan görüşmelerin durduğu belirtilirken, oyuncunun takımdan ayrılması gündemde. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan İspanyol oyuncuya sürpriz bir talip daha çıktı İşte detaylar...

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