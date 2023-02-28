Barcelona’da Inaki Pena ile görüşmeler durdu! Galatasaray derken sürpriz bir talip daha çıktı...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Inaki Pena'ya yeni sözleşme için çok düşük bir teklif yaptığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından taraflar arasında yapılan görüşmelerin durduğu belirtilirken, oyuncunun takımdan ayrılması gündemde. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan İspanyol oyuncuya sürpriz bir talip daha çıktı İşte detaylar...