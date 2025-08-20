Benfica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran paylaşım! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçe - Benfica maçı öncesinde Sarı laciverti taraftarlar arasında takımı için dua edenler göze çarparken Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da tribündekini yerini aldı. Portekiz ekibi ile birlikte İstabul'a gelen yaklaşık 80 kadar Benflca taraftarı da tribüne yerleşti