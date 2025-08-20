Giriş Tarihi: 20.08.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025
21:59
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıran paylaşım! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Benfica ile karşı karşıya geliyor. Portekiz ekibinin formasını giyen Kerem Aktürkoğlu, bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu. Benfica'nın maç öncesi paylaşımı Kanarya'yı kızdırdı. Milli futbolcunun Fenerbahçe tribünlerine yaptığı hareket de gündem oldu. İşte detaylar...