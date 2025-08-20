Benfica’dan Fenerbahçe’yi kızdıran paylaşım! Kerem Aktürkoğlu için karar verildi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 21:59 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:59

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Benfica ile karşı karşıya geliyor. Portekiz ekibinin formasını giyen Kerem Aktürkoğlu, bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu. Benfica'nın maç öncesi paylaşımı Kanarya'yı kızdırdı. Milli futbolcunun Fenerbahçe tribünlerine yaptığı hareket de gündem oldu. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Benfica ile karşılaşıyor.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Portekiz'in Benfica arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Dominik Schaal (Almanya)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçe - Benfica maçı öncesinde Sarı laciverti taraftarlar arasında takımı için dua edenler göze çarparken Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da tribündekini yerini aldı. Portekiz ekibi ile birlikte İstabul'a gelen yaklaşık 80 kadar Benflca taraftarı da tribüne yerleşti

BENFICA'DAN PAYLAŞIM

Benfica, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kerem'i maç öncesi ilk 11'i paylaştığı görselde kullandı.

Portekiz ekibinin bu hareketi Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı. Taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

PORTEKİZ BASININDAN İDDİA

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Kerem için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

O'Jogo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Benfica yönetiminin talep ettiği banka teminatlarını sunamaması nedeniyle görüşmelerin durduğu iddia edildi.

Record'da yer alan haberde ise Benfica Başkanı Rui Costa'nın milli futbolcunun ayrılığına izin vermediği ve Kerem'in Benfica'da kalacağını öne sürdü.

KEREM'DEN TRİBÜNLERE ALKIŞ

Kerem Aktürkoğlu, kendisini alkışlayan Fenerbahçe tribünlerine alkışla karşılık verdi.