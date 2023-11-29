Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Avrupa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 5. Hafta karşılaşmasında Belçikalı ekip Club Brugge ile mücadele edecek. Vodafone Park'ta oynanacak rövanşta nefesler tutuldu. Rıza Çalımbay ile ilk Avrupa maçına çıkacak Kara Kartal, hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan Çalımbay'ın ilk 11'i merak konusu. Beşiktaş Club Brugge maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi gibi araştırmalar taraftarların gündeminde. Peki; Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar? İşte Beşiktaş Avrupa maçı muhtemel 11'leri.