Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Avrupa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Beşiktaş Club Brugge maçı bilet fiyatları siyah beyazlı taraftarların gündeminde. Futbolseverler yeni teknik direktör ardından Beşiktaş'ın Avrupa sahasında nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. UEFA Konferans Ligi 5. maçında galibiyet peşinde olan ekip antrenmanları hızlandırdı. Peki, Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler.