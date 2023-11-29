Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Avrupa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 11:04

Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Avrupa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu 5. Hafta karşılaşmasında Belçikalı ekip Club Brugge ile mücadele edecek. Vodafone Park'ta oynanacak rövanşta nefesler tutuldu. Rıza Çalımbay ile ilk Avrupa maçına çıkacak Kara Kartal, hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan Çalımbay'ın ilk 11'i merak konusu. Beşiktaş Club Brugge maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi gibi araştırmalar taraftarların gündeminde. Peki; Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar? İşte Beşiktaş Avrupa maçı muhtemel 11'leri.

Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Avrupa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Beşiktaş Club Brugge maçı bilet fiyatları siyah beyazlı taraftarların gündeminde. Futbolseverler yeni teknik direktör ardından Beşiktaş'ın Avrupa sahasında nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. UEFA Konferans Ligi 5. maçında galibiyet peşinde olan ekip antrenmanları hızlandırdı. Peki, Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler.

Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Avrupa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. haftada oynanacak Beşiktaş Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Zorlu mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Avrupa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Avrupa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN TABLOSU

1- Club Brugge: 10 Puan

2- Bodo Glimt: 7 Puan

3- Lugano: 4 Puan

4- Beşiktaş: 1 Puan

Beşiktaş Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Avrupa maçı hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE BİLET FİYATLARI

Heyecan dolu mücadelede biletler satışa çıktı:

LOCA İÇİ BİLET : ₺13.000,00
100 VIP : ₺8.500,00
101-126 VIP : ₺7.500,00
1. Kategori : ₺2.150,00
102-125 BLOK : ₺2.000,00
2. Kategori : ₺1.700,00
3. Kategori : ₺1.400,00
4. Kategori : ₺1.200,00
5. Kategori : ₺1.100,00
6. Kategori : ₺950,00
7. Kategori : ₺450,00
8. Kategori : ₺425,00
DOĞU ÜST 415-416 BLOK : ₺1.100,00
DOĞU ÜST 414-417 BLOK : ₺1.000,00
DOĞU ÜST 413-418 BLOK : ₺900,00
KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR : ₺425,00

SON DAKİKA