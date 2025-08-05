Giriş Tarihi: 05.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025
15:57
Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...
UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Kadrosunu; David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi gündemine almıştı. Konferans Ligi'nde St.Patricks ile oynanacak mücadele öncesi transferde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları…