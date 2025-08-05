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Haberler Galeri Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 05.08.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 15:57

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Kadrosunu; David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ile güçlendiren siyah-beyazlılar, Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi gündemine almıştı. Konferans Ligi'nde St.Patricks ile oynanacak mücadele öncesi transferde sıcak bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları…

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Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transferde gaza basmış durumda.

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

Siyah-beyazlılar, David Jurasek, Abraham ve Orkun Kökçü'nün ardından bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

Kartal, ön libero arayışları çerçevesinde Leicester City'de forma giyen Wilfred Ndidi'yi listesine dahil etmişti.

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenen ve Konferans Ligi'ne düşen Beşiktaş'ta St.Patricks maçı öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

NDIDI'DE FLAŞ GELİŞME

Nijeryalı futbolcu ve kulübüyle temasa geçen Beşiktaş'ın mutlu sona artık çok yakın olduğu iddia edildi.

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş ve Wilfred Ndidi şartlarda büyük ölçüde anlaştı.

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

KULÜBÜ BEKLENİYOR

Haberde, transferin gerçekleşmesi için Ndidi'nin İngiliz ekibi ile ayrılık detaylarını netleştirmesi gerektiği ifade edildi.

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

30 MAÇTA FORMA GİYDİ

Wilfred Ndidi, geride kalan sezonda Leicester City'de 30 müsabakada forma giydi ve 2467 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki ön libero süre aldığı müsabakalarda 1 gol atarken, 5 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Ndidi'nin Leicester City ile olan sözleşmesi mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

MİLLİ TAKIMDA 65 MAÇ

28 yaşındaki yıldız futbolcu, Nijerya A Milli Takım formasını da tam 65 kez giydi. Ndidi, bu maçlarda gol atamazken, 4 asist katkısında bulundu.

Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre, Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.