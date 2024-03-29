Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup maçı canlı izle!

Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Siyah-beyazlı ekip yarı finalin ilk maçında parkeden mağlup ayrıldı. Beşiktaş EuroCup maçı canlı yayın ile takip edilecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele için heyecan dorukta. Peki; Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?