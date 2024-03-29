Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup maçı canlı izle!

Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
08:38
BKT EuroCup yarı final rövanş maçında Beşiktaş Emlakjet, Fransız ekip Mincidelice JL Bourg ekibini ağırlıyor. Deplasmanda 86-74 mağlup olan temsilcimiz, bu maçı alarak skoru üçüncü maça uzatmayı hedefliyor. Dusan Alimpijevic'in kadrosu ve stratejisi takip ediliyor. Sporseverler Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Peki; Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş basketbol maçı canlı yayın bilgisi...