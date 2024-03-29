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Haberler Galeri Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 08:38

Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup maçı canlı izle!

BKT EuroCup yarı final rövanş maçında Beşiktaş Emlakjet, Fransız ekip Mincidelice JL Bourg ekibini ağırlıyor. Deplasmanda 86-74 mağlup olan temsilcimiz, bu maçı alarak skoru üçüncü maça uzatmayı hedefliyor. Dusan Alimpijevic'in kadrosu ve stratejisi takip ediliyor. Sporseverler Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Peki; Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup maçı canlı izle!

Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Siyah-beyazlı ekip yarı finalin ilk maçında parkeden mağlup ayrıldı. Beşiktaş EuroCup maçı canlı yayın ile takip edilecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele için heyecan dorukta. Peki; Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup maçı canlı izle!

BEŞİKTAŞ EMLAKJET JL BOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroCup yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş, JL Bourg takımını ağırlıyor. İlk maçta mağlup olan siyah beyazlılar 29 Mart Cuma günü maça çıkacak. Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup maçı canlı izle!

BEŞİKTAŞ EMLAKJET JL BOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı canlı yayın TRT Spor ekranlarından yayımlanacak.

Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup maçı canlı izle!

BEŞİKTAŞ EMLAKJET JL BOURG MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş EuroCup maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

Beşiktaş Emlakjet JL Bourg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş EuroCup maçı canlı izle!

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI!

Deplasmanda avantaj elde edemeyen Beşiktaş Emlakjet, 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem'de rövanşa çıkacak.İki galibiyet alan takım adını finale yazdıracak. 1-1 eşitlik olması halinde üçüncü maça gidilecek.

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