Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
10:14
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 15 milyar TL'lik dev derbi...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takımın da kazanmak için kıyasıya rekabet edeceği mücadele öncesinde en dikkat çeken detay ise iki Süper Lig devinin de kadroları. Öyle ki; bu derbinin toplam kadro değeri 15 milyar 130 milyon TL olacak. Peki en değerli oyuncular kimler dersiniz! İşte dev derbideki en değerli oyuncu sıralaması...