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Haberler Galeri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 15 milyar TL'lik dev derbi...
Giriş Tarihi: 04.05.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 10:14

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 15 milyar TL'lik dev derbi...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takımın da kazanmak için kıyasıya rekabet edeceği mücadele öncesinde en dikkat çeken detay ise iki Süper Lig devinin de kadroları. Öyle ki; bu derbinin toplam kadro değeri 15 milyar 130 milyon TL olacak. Peki en değerli oyuncular kimler dersiniz! İşte dev derbideki en değerli oyuncu sıralaması...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 15 milyar TL’lik dev derbi...

Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 235 milyon 300 bin Euro'luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 117 milyon 900 bin Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 15 milyar 130 milyon TL. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor...

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin en değerli oyuncuları;

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 15 milyar TL’lik dev derbi...

49-Emrecan Terzi - 225 bin €

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 15 milyar TL’lik dev derbi...

48-Mert Hakan Yandaş - 1.00 mil. €

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 15 milyar TL’lik dev derbi...

47-Gabriel Paulista - 1.10 mil. €

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 15 milyar TL’lik dev derbi...

46-Mert Günok - 1.20 mil. €