Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti (1-3) | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Giriş Tarihi: 09.12.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 21:21

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti için araştırmalar hız kazandı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne oldu. Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tarihlerinde 358. kez karşılaşan iki ezeli rakibin maçında gülen taraf Sarı Lacivertliler oldu. Rakibini deplasmanda 3-1 yenen Kanarya, liderliği Galatasaray'dan (averajla) geri aldı. Kritik mücadelenin sona ermesiyle beraber futbolseverler ''Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri'' şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte; 9 Aralık 2023 BJK FB derbisi maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar…