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Haberler Galeri Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti (1-3) | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti ve golleri
Giriş Tarihi: 09.12.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 21:21

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti (1-3) | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti için araştırmalar hız kazandı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne oldu. Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tarihlerinde 358. kez karşılaşan iki ezeli rakibin maçında gülen taraf Sarı Lacivertliler oldu. Rakibini deplasmanda 3-1 yenen Kanarya, liderliği Galatasaray'dan (averajla) geri aldı. Kritik mücadelenin sona ermesiyle beraber futbolseverler ''Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri'' şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte; 9 Aralık 2023 BJK FB derbisi maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar…

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti 1-3 | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti için arama motorları çalıştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Zorlu derbide kazanan Sarı Lacivertliler oldu. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyeti sonrası yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Kritik müsabakayı canlı takip edemeyen futbolseverler ise ''BJK FB derbisi geniş özeti ve golleri'' araştırmasına çıktı. İşte, Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar.

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti 1-3 | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

BJK FB MAÇI GOLLER (1-3)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

BEŞİKTAŞ:

24' Chamberlain (P)

FENERBAHÇE:

10' Dzeko

63' Tadic (P)

90+6' Szymanski

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Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti 1-3 | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (1-3)

5'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Rebic, Osayi'yi geçtikten sonra ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içindeki Gedson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasına arka direkte Dzeko kafayı vurdu. Top uzak direğin yanından auta gitti.

10'uncu dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tadic pasını kale önündeki Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti 1-3 | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

21'inci dakikada sağ kanatta topu kazanan Cenk ceza sahasına ilerledi. Cenk Tosun ceza sahasına girdikten sonra Samet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

24'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Chamberlain, topu ağlara gönderdi: 1-1.

37'nci dakikada sol kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına ceza sahasındaki İrfan Can gelişine vurdu. İrfan Can'ın yakın mesafeden vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti 1-3 | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

45+6'ncı dakikada orta alanda topla buluşan Szymanski pasını savunma arkasına koşan İrfan Can'a aktardı. İrfan Can'ın ceza sahasına kadar sürdükten sonra yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

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