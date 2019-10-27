Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı!

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplandı. Maça girmek için polis eşliğinde topluca Vodafone Park'a hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar arasında kavga çıktı! Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak. Kritik müsabaka öncesinde yaklaşık 2 bin 500 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını derbide yalnız bırakmayacak. Derbi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplanan Galatasaray taraftarı, meşale ve tezahüratlarla maçın havasına saatler öncesinde girdi. Taraftalar, iki ayrı güvenlik kontrolünde polisler tarafından aranarak, deplasman tribününe girmek için yola çıktı. Öte yandan stada doğru hareket eden bazı Galatasaraylı taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin oynanacağı Vodafone Park'a geldi. Saat 16.00'da Taksim'den hareket eden sarı-kırmızılı taraftarlar saat 19:00'da başlayacak maçın oynanacağı stada ulaştı.