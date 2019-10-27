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- derbisi öncesi kavga çıktı!

taraftarı, derbisi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplandı. Maça girmek için polis eşliğinde topluca Vodafone Park'a hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar arasında kavga çıktı!

AA Spor
İHA Spor
Giriş Tarihi: 27.10.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 17:00
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı!

Süper Lig'in 9. haftasında , dev derbide 'ın konuğu olacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı!

Kritik müsabaka öncesinde yaklaşık 2 bin 500 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını derbide yalnız bırakmayacak.

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Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı!

Derbi öncesi Taksim Gezi Parkı'nda toplanan taraftarı, meşale ve tezahüratlarla maçın havasına saatler öncesinde girdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı!

Taraftalar, iki ayrı güvenlik kontrolünde polisler tarafından aranarak, deplasman tribününe girmek için yola çıktı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı!

Öte yandan stada doğru hareket eden bazı Galatasaraylı taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı!

Galatasaraylı taraftarlar, derbisinin oynanacağı Vodafone Park'a geldi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi kavga çıktı!

Saat 16.00'da Taksim'den hareket eden sarı-kırmızılı taraftarlar saat 19:00'da başlayacak maçın oynanacağı stada ulaştı.

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