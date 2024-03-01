DERBİ! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 28. Hafta

Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
23:25
Süper Lig 28. Hafta karşılaşmalarında derbi için geri sayım başladı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Tüpraş Stadyumu'nda Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçın hakemi yanı sıra tarihi, saati ve canlı yayın kanalı taraftarların gündeminde. Beşiktaş Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Siyah beyazlılarda iki eksik bulunurken derbide Icardi oynayacak mı merak konusu. Peki; Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...