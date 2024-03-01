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Haberler Galeri DERBİ! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 28. Hafta
Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 23:25

DERBİ! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 28. Hafta

Süper Lig 28. Hafta karşılaşmalarında derbi için geri sayım başladı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Tüpraş Stadyumu'nda Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçın hakemi yanı sıra tarihi, saati ve canlı yayın kanalı taraftarların gündeminde. Beşiktaş Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Siyah beyazlılarda iki eksik bulunurken derbide Icardi oynayacak mı merak konusu. Peki; Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

DERBİ! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 28. Hafta

Beşiktaş Galatasaray derbisi bu hafta gerçekleşecek. Siyah beyazlıların evindeki karşılaşma Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynancak. Derbi maçı tarihi, saati, muhtemel 11'leri ve hakemi en çok araştırılanlar arasında. Şimdiden heyecan dorukta. Tribünler ve ekran başında yerler alınıyor. İşte 'Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtları...

DERBİ! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 28. Hafta

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 28. haftada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 3 Mart Pazar günü bugün saat 19.00'da başlayacak.

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DERBİ! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 28. Hafta

Maçın canlı yayın kanalı diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN Sports 1 olacak.

DERBİ! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 28. Hafta

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

DERBİ! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 28. Hafta

ICARDI DERBİDE VAR MI, KAÇ MAÇ CEZALI?

PFDK, Mauro Icardi'ye 1 maç ceza verildiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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