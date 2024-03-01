DERBİ! Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 28. Hafta

Beşiktaş Galatasaray derbisi bu hafta gerçekleşecek. Siyah beyazlıların evindeki karşılaşma Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynancak. Derbi maçı tarihi, saati, muhtemel 11'leri ve hakemi en çok araştırılanlar arasında. Şimdiden heyecan dorukta. Tribünler ve ekran başında yerler alınıyor. İşte 'Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının yanıtları...