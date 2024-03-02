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Haberler Galeri Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, yarın mı? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi saati
Giriş Tarihi: 02.03.2024 22:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 22:47

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, yarın mı? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi saati

Süper Lig 28. Hafta Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasına sahne oluyor. Maç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Derbi maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Taraftar hem tribünde hem ekran başında takımlarını destekleyecek. Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi ve saati yanı sıra maçın canlı yayın kanalı da gündemde. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından takip ediliyor. Peki; Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, yarın mı? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi saati

Beşiktaş Galatasaray derbi maçı için nefesler tutuldu. Okan Buruk ve Fernando Santos'un ilk 11 kadrosu takip ediliyor. Siyah beyazlıların evinde oynanacak Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesi günün en önemli müsabakası olacak. beIN Sports 1 canlı maç izle ekranlarında başında yerler alındı. Peki; Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, yarın mı? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi saati

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 28. haftada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 3 Mart Pazar günü bugün saat 19.00'da başlayacak.

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Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, yarın mı? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi saati

Maçın canlı yayın kanalı diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN Sports 1 olacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, yarın mı? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi saati

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, yarın mı? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi saati

BEŞİKTAŞ'TA İKİ İSİM CEZALI

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbulspor maçında sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

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