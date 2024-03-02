Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, yarın mı? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi saati

Giriş Tarihi: 02.03.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
22:47
Süper Lig 28. Hafta Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasına sahne oluyor. Maç, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Derbi maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Taraftar hem tribünde hem ekran başında takımlarını destekleyecek. Beşiktaş Galatasaray derbi tarihi ve saati yanı sıra maçın canlı yayın kanalı da gündemde. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından takip ediliyor. Peki; Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...