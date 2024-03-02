Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, yarın mı? Süper Lig Beşiktaş Galatasaray derbi saati

Beşiktaş Galatasaray derbi maçı için nefesler tutuldu. Okan Buruk ve Fernando Santos'un ilk 11 kadrosu takip ediliyor. Siyah beyazlıların evinde oynanacak Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesi günün en önemli müsabakası olacak. beIN Sports 1 canlı maç izle ekranlarında başında yerler alındı. Peki; Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...