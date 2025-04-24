Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
11:28
Beşiktaş, Gürcü yıldızın peşine düştü! Transferde sürpriz atak...
Süper Lig'de Avrupa hedefini devam ettiren Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. İddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı kanat oyuncusunu Fransa Ligue 1'de buldu. Kartal'ın, Saint-Etienne forması giyen 24 yaşındaki Gürcü yıldız ile ilgilendiği ve yaz transfer döneminde bir girişim yapacağı öne sürüldü. İşte haberin detayları…