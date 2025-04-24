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Haberler Galeri Beşiktaş, Gürcü yıldızın peşine düştü! Transferde sürpriz atak...
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:28

Beşiktaş, Gürcü yıldızın peşine düştü! Transferde sürpriz atak...

Süper Lig'de Avrupa hedefini devam ettiren Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. İddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı kanat oyuncusunu Fransa Ligue 1'de buldu. Kartal'ın, Saint-Etienne forması giyen 24 yaşındaki Gürcü yıldız ile ilgilendiği ve yaz transfer döneminde bir girişim yapacağı öne sürüldü. İşte haberin detayları…

Beşiktaş, Gürcü yıldızın peşine düştü! Transferde sürpriz atak...

Trendyol'da Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Beşiktaş, tüm odağını Avrupa kupalarına katılmaya çevirdi.

Beşiktaş, Gürcü yıldızın peşine düştü! Transferde sürpriz atak...

Siyah-beyazlılarda yaz transfer sezonunda kadroda değişimler beklenirken, kaliteli isimlerin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

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Beşiktaş, Gürcü yıldızın peşine düştü! Transferde sürpriz atak...

Kartal'da transfer yapılacak bölgeler arasında ilk olarak santrfor, kanat ve 6 numara mevkileri yer alıyor.

Beşiktaş, Gürcü yıldızın peşine düştü! Transferde sürpriz atak...

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın gündemine Fransa Ligue 1'den sürpriz bir futbolcu geldi.

Beşiktaş, Gürcü yıldızın peşine düştü! Transferde sürpriz atak...

KARTAL'DAN DAVITASHVILI'YE KANCA

Kartal'ın Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'de forma giyen Gürcü kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili ile ilgilendiği öne sürüldü.