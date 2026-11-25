Haberler
Galeri
Spor
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
Giriş Tarihi: 25.11.2026 11:09
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
Avrupa arenasındaki temsilcimiz Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva karşısında kritik bir sınava çıkıyor. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler, karşılaşmanın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini yoğun şekilde araştırıyor. Peki; Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?