Giriş Tarihi: 24.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
11:56
Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş'ın rövanş tarihi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçreli ekip Lugano'yu evinde ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada durum berabere. İlk maçı 3-3 tamamlayan siyah beyazlılarda yeni transferlr Immobile ve Rafa Silva parlamaya devam ediyor. BJK turu geçmek için sahada yerini alıyor. Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?