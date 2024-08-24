Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş’ın rövanş tarihi

Beşiktaş rövanş maçı tarihi için nefesler tutuldu. 3-3 biten ilk maçın ardından tur bileti rövanşa kaldı. Kendi taraftarı önünde oynayacak Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Kara Kartal, hazırlıklarını tamamlıyor. Gedson Fernandes ve El Musrati'nin golleriyle beraberlik alan BJK sezonun favorileri arasında. Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?