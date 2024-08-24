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Haberler Galeri Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş'ın rövanş tarihi
Giriş Tarihi: 24.08.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:56

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş'ın rövanş tarihi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçreli ekip Lugano'yu evinde ağırlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada durum berabere. İlk maçı 3-3 tamamlayan siyah beyazlılarda yeni transferlr Immobile ve Rafa Silva parlamaya devam ediyor. BJK turu geçmek için sahada yerini alıyor. Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş’ın rövanş tarihi

Beşiktaş rövanş maçı tarihi için nefesler tutuldu. 3-3 biten ilk maçın ardından tur bileti rövanşa kaldı. Kendi taraftarı önünde oynayacak Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Kara Kartal, hazırlıklarını tamamlıyor. Gedson Fernandes ve El Musrati'nin golleriyle beraberlik alan BJK sezonun favorileri arasında. Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş’ın rövanş tarihi

BEŞİKTAŞ İLK MAÇTA BERABERE KALDI!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş Lugano karşısında berabere kaldı. 21. dakikada 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, 3-1 öndeyken ardı ardına gelen 2 golle beraberlik durumuna düştü.

Böylece tur bileti rövanş maçına kaldı.

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Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş’ın rövanş tarihi

BEŞİKTAŞ LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Lugano maçı 29 Ağustos tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş’ın rövanş tarihi

BEŞİKTAŞ LUGANO RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayın kanalı henüz belli olmadı.

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş’ın rövanş tarihi

BEŞİKTAŞ MAÇ TAKVİMİ

29 Ağustos: Beşiktaş - Lugano

1 Eylül: Beşiktaş - Sivasspor

15 Eylül: Trabzonspor - Beşiktaş

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