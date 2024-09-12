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Haberler Galeri Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? 'Üç Büyükler'in tarihinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 12.09.2024 14:20 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:23

Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? 'Üç Büyükler'in tarihinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tarihlerinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu. Yapay zekanın oluşturduğu kadrolarda Hagi, Sneijder, Icardi, Roberto Carlos, Alex, Anelka ve Pepe, Guti, Quaresma gibi dünyaca ünlü yıldızlar yer aldı. 'Üç Büyükler'in 11'lerine giremeyen isimler de dikkat çekti. İşte tarihin en iyi yabancı 11'leri...

Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? ’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu

Yapay zeka; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tarihlerinin en iyi yabancı 11'lerini belirledi. 'Üç Büyükler'in kadrolarında dünyaca ünlü yıldızlar yer aldı. İşte tarihin en iyi yabancı 11'leri...

Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? ’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu

BEŞİKTAŞ - (3-5-2)

Oscar Cordoba

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Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? ’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu

Antonio Carlos Zago

Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? ’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu

Pepe

Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? ’Üç Büyükler’in tarihinin en iyi yabancı 11’leri belli oldu

Ronaldo Guiaro

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