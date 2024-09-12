Giriş Tarihi: 12.09.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
14:23
Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? 'Üç Büyükler'in tarihinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tarihlerinin en iyi yabancı 11'leri belli oldu. Yapay zekanın oluşturduğu kadrolarda Hagi, Sneijder, Icardi, Roberto Carlos, Alex, Anelka ve Pepe, Guti, Quaresma gibi dünyaca ünlü yıldızlar yer aldı. 'Üç Büyükler'in 11'lerine giremeyen isimler de dikkat çekti. İşte tarihin en iyi yabancı 11'leri...