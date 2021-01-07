Beşiktaş Rizespor'u farklı geçti! Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Çaylur Rizespor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, Larin'in yıldızlaştığı maçta rakibini 6-0'lık skorla geçerek zirvedeki yerini korudu. Kartal, bu galibiyetle zirve yarışındaki Galatasaray'ın puan kaybettiği, Fenerbahçe ile Alanyaspor'un karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirdi. Bu görkemli galibiyet sonrası özellikle 4 gole imza atan Larin ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansı büyük övgü aldı. İşte usta yazarların Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı yorumları...