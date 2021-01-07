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'u farklı geçti! Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Çaylur Rizespor'u ağırladı. Siyah beyazlılar, Larin'in yıldızlaştığı maçta rakibini 6-0'lık skorla geçerek zirvedeki yerini korudu. Kartal, bu galibiyetle zirve yarışındaki Galatasaray'ın puan kaybettiği, Fenerbahçe ile Alanyaspor'un karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirdi. Bu görkemli galibiyet sonrası özellikle 4 gole imza atan Larin ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansı büyük övgü aldı. İşte usta yazarların Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı yorumları...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 07:02
Beşiktaş Rizespor'u farklı geçti! Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

'in 17. haftasında sahasında Çaykur 'u 6-0'lık skorla geçen , son 12 maçında 10. galibiyetine imza attı. İstikrarsız başladığı Süper Lig'e çok iyi devam eden ve üst üste aldığı galibiyetler sonrası34 puanla liderlik koltuğuna oturan siyah beyazlıların bu başarısında en büyük pay teknik direktör Yalçın'a veriliyor. Beklenmedik isimlerden çok büyük katkılar almayı başaran Yalçın için usta yazardan Klopp sözleri geldi. İşte o yazılar...

Beşiktaş Rizespor'u farklı geçti! Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU | BÖYLE BİR OLAYI İLK KEZ YAŞIYORUM!
Siyah-beyazlılar ilk 45 dakika hatasız oynadılar. En iyi yaptıkları iş; topu rakibe verip sonra 4-5 kişiyle bir anda baskı yapmak oldu. Aldıkları toplarla defansı kendine gelemeden baskın hücum yaptılar. Rize defansının bu büyük hataları yapmasında bu baskının büyük payı vardı.

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Beşiktaş Rizespor'u farklı geçti! Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

defansında inanılmaz işler yaptı. Dün gece bu kadar gol attıysa bu gollerin çoğunluğunda asistleri o yaptı.

Beşiktaş Rizespor'u farklı geçti! Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Aboubukar varsa 'ta gol sıkıntısı zor olur. Sebebi; bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadaşlarına boş alan yaratıyor. İyi verkaçlara giriyor. Bazen de bencillik yapmasa skor daha fazla artardı.

Beşiktaş Rizespor'u farklı geçti! Spor yazarları Beşiktaş - Rizespor maçını değerlendirdi

Ama şu var; 'in attığı gollerin hemen hepsinde defansının asistliği var. Bu kadar yıldır futbolun içindeyim, böyle bir olayı ilk defa yaşıyorum. Bir daha yaşayacağımı zannetmiyorum.

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